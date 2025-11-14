Οι λόγοι που οδήγησαν τη Λίβερπουλ να μην αγοράσει τη Χετάφε!

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ, Fenway Sports Group (FSG), έθεσε τέλος στο ενδιαφέρον της για την αγορά της Χετάφε, εξαιτίας των περιορισμένων εσόδων της ισπανικής ομάδας.

Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο τα βρετανικά μέσα ανέφεραν ότι είχε αρχίσει η διεξαγωγή συζητήσεων μεταξύ του προέδρου της Χετάφε, Άνχελ Τόρες, και των ιδιοκτητών της Λίβερπουλ σχετικά με μια εξαγορά της ισπανικής ομάδας από τη FSG (ιδιοκτήτρια εταιρεία των «reds»)

Ωστόσο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα «The Athletic» σε δημοσίευμα της, μετά από μια εκτεταμένη περίοδο δέουσας επιμέλειας και αρκετών συναντήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, τα ανώτερα στελέχη της FSG αποφάσισαν να μην προχωρήσουν τελικά σε συμφωνία, καθώς το κόστος της εξαγοράς, σε συνδυασμό με τους αυστηρούς περιορισμούς των δαπανών που υπάρχουν στο ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς και τα περιορισμένα έσοδα του συλλόγου, κατέστησαν μία ενδεχόμενη αγορά «απαγορευτική».

Ο Τόρες, ο οποίος προηγουμένως είχε αποτρέψει πιθανούς αγοραστές, είχε αποτιμήσει την ομάδα του γύρω στα 180 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε μειώσει και άλλο την τιμή της (115 εκατομμύρια ευρώ) κατα τον τελευταίο γύρο των συναντήσεων, υποβαθμίζοντας παράλληλα δημόσια τις φήμες περί πώλησης του συλλόγου που κατέχει από το 2002.

«Μια μέρα θα πρέπει να φύγω, αλλά αυτή η μέρα είναι ακόμη πολύ μακριά», δήλωσε ο 73χρονος Ισπανός επιχειρηματίας σε συνέντευξη του σε ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό τον Ιούνιο.

Η FSG ήταν η πιο επίμονη από όλους τους μνηστήρες που έδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον για την ισπανική ομάδα που έχει χτίσει τη φήμη της για την καλή της διοίκηση και την ανάπτυξη νέων ταλέντων, συμπεριλαμβανομένου του νυν μέσου της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μπουεντία, του επιθετικού της Κόμο, Άλβαρο Μοράτα, και του διεθνούς Νιγηριανού Κριστάντους Ούτσε, ο οποίος εντάχθηκε στην Κρίσταλ Πάλας το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Μάικλ Έντουαρντς, που κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου για θέματα ποδοσφαίρου στη Λίβερπουλ είχε υποσχεθεί κατα την πρόσληψη του το Μάιο του 2024 να βοηθήσει στην εύρεση και στη συνέχεια στη διαχείριση ενός δεύτερου συλλόγου.

«Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην απόφασή μου είναι η δέσμευση να αποκτήσω και να επιβλέψω έναν επιπλέον σύλλογο, αναπτύσσοντας αυτόν τον τομέα του οργανισμού μας. Πιστεύω ότι για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις και η επέκταση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου ποδοσφαίρου μας», ήταν μερικά από τα πρώτα λόγια του Έντουαρντς, που τελικά δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις.