Από τη μία οι Αλεξάντερ – Άρνολντ και Άντι Ρόμπερτσον στη Λίβερπουλ που συνεχίζουν τις εκπληκτικές τους εμφανίσεις και παίζουν το ρόλο τους στην διαφαινόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος... όποτε κι αν ολοκληρωθεί αυτό. Από την άλλη η πιτσιρικαρία της Τσέλσι και το πρότζεκτ που έβαλε σε εφαρμογή από το περασμένο καλοκαίρι ο Φρανκ Λάμπαρντ λόγω και του μεταγραφικού εμπάργκο που αποδείχθηκε... ευλογία για τα παιδιά που περίμεναν την ευκαιρία τους είτε από τα μικρότερα τμήματα των «μπλε» είτε που είχαν παραχωρηθεί με δανεισμό για να παίξουν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αναδείξει και τα δικά της νιάτα, τα οποία δεν έχουν απολαύσει τα credits που ίσως θα τους άξιζαν σε αυτό το διάστημα που έχει κυλήσει στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Περισσότερο η εκτελεστική δεινότητα του Μέισον Γκρίνγουντ που θυμίζει... Ρόμπιν Φαν Πέρσι, είναι εκείνη στην οποία έχει σταθεί περισσότερο ο κόσμος, παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ο Μπράντον Γουίλιαμς τον οποίο οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» αποθεώνουν σε κάθε του εμφάνιση. Ο 19χρονος φουλ μπακ κερδίζει και τα θετικά σχόλια των τηλεσχολιαστών που στην αγγλική τηλεόραση είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και αυστηροί και αυτό λέει πολλά.

«Προσπαθεί πολύ και έχει καταφέρει να “φτιάξει” το όνομά του ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας για να κερδίσει την εκτίμησή τους. Είναι ταλαντούχος και σε κάθε προπόνηση δείχνει τρομερό πάθος για να μπει στα πλάνα του Σόλσκιερ. Είναι ανταγωνιστικός, δεν φοβάται να βάλει το κορμί του δυνατά και να δείξει ότι δεν “μασάει” και δουλεύει σκληρά» δήλωνε πριν από καιρό στη Daily Mirror ένα μέλος των προπονητών του επιτελείου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που παρακολουθεί καθημερινά τον Μπράντον Γουίλιαμς. Αυτό αρέσει πολύ και στον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ που έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος απ' όσα έχει αντικρίσει μέχρι στιγμής από τον νεαρό ποδοσφαιριστή στις ευκαιρίες που έχει πάρει.

Το αγωνιστικό του attitude άρεσε πολύ και στον Μάρκος Ρόχο προτού αυτός επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Αργεντινός μπακ είναι από τους πιο σκληροτράχηλους μπακ και ο κόσμος έχει να το λέει για τάκλιν του και τον τρόπο με τον οποίο έμπαινε στις διεκδικήσεις της μπάλας δίχως να σκεφτεί τον εαυτό του ή τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου του. Και είτε είναι καλό αυτό, είτε κακό, το έχει και ο Μπράντον Γουίλιαμς και όσο τον είχε παρακολουθήσει ο Ρόχο, του το αναγνώριζε. Είναι, φυσικά, στο χέρι του Σόλσκιερ να τον διαχειριστεί και να εκμεταλλευτεί το νεαρό της ηλικίας του 19χρονου για να τον κάνει να καταλάβει πως ναι μεν το τσαγανό είναι πάντοτε αποδεκτό, αλλά πως θα πρέπει να ελέγχει πολύ περισσότερο τον εαυτό του απ' όσο το κάνει αυτή την περίοδο της ζωής και της καριέρας του.

Ο Μπράντον Γουίλιαμς είναι ... ατίθασο νιάτο όταν έρχεται η στιγμή που το αίμα βράζει και έχει φτάσει σε σημείο να ξεχειλίσει σε στιγμές έντασης. Μπορεί να είναι πιτσιρικάς και ως τέτοιο να τον αντιμετωπίζουν όλοι όσοι τον έχουν απέναντί τους, όμως εκείνος δεν θα το βάλει κάτω. Για όσους γνωρίζουν, κάτι αντίστοιχο είναι και ο Χάρβεϊ Έλιοτ στη Λίβερπουλ. Το ίδιο ταλαντούχος και με το ίδιο τσαγανό. Στο θέμα μας, όμως... Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν αφήνει κανέναν να πιστέψει ότι μπορεί να τα βάλει μαζί του ή να τον περιγελάσει όταν τον δει εκνευρισμένο. Ειδικά στα ντέρμπι με τη Σίτι στα μικρότερα κλιμάκια των «κόκκινων διαβόλων», ο Γουίλιαμς γνώριζε πολύ καλά πως έπρεπε να υπερασπιστεί το κλαμπ, το χρώμα της φανέλας που φορούσε και το σήμα της ομάδας για λογαριασμό της οποίας αγωνίζεται και από τα σπλάχνα της οποίας έχει ξεπεταχθεί.

Λίγη από την ... οργή του έχει αντικρίσει ο Πέδρο Νέτο σε ματς με τη Γουλβς στο Κύπελλο, ο Νιλ Μόπεϊ της Μπράιτον σε μεταξύ τους αψιμαχία, ενώ, το περασμένο καλοκαίρι είχε χτυπήσει με το κεφάλι τον αρχηγό της Άκρινγκτον, Σον ΜακΚόβιλ σε φιλικό προετοιμασίας! Επίσης, τα είχε βάλει και με τον Ντάνι ντε Βιλτ της Άλκμααρ σε ματς του Europa League όπου έπαιξε βασικός. Και ξέρετε από που προέρχεται όλος αυτός ο τσαμπουκάς; Από το αίμα που κυλάει στις φλέβες του. Είναι ξάδερφος του Ζέλφα Μπάρετ, μποξέρ κατηγορίας featherweight με τρομερές επιδόσεις στο ρινγκ. Και μάλλον μεγαλώνοντας έμαθε αρκετά από τα μυστικά του επαγγελματία αθλητή με τα γάντια στα χέρια...MANCHESTER DERBY DAY! Very soon.

I'm ready, your ready & from the looks of this picture Man Utd's Brandon Williams & the Man City boys are more than ready aswell pic.twitter.com/kyt0hyv2kZ

— Pundit Jay (@punditjay) November 14, 2019