Λιλ, η αντι-πρωταθλήτρια που ακύρωσε τα πλούτη των Παριζιάνων

Η φετινή σεζόν θα μείνει στην ιστορία ως η πρώτη που άρχισε και τελείωσε υπό τους όρους μιας πανδημίας, με όσες συνέπειες αυτή προκάλεσε. Θα μείνει, όμως και ως η χρονιά της ανανέωσης στις μεγάλες Λίγκες και τα σκήπτρα του πρωταθλητή. Μια χρονιά εκπλήξεων, κατά την οποία παραδοσιακές δυνάμεις επανήλθαν στην κορυφή μετά από μακρά περίοδο αποτυχιών, σπάζοντας δυναστείες και δίπολα. Η Ίντερ κατέκτησε το Scudetto μετά από11 χρόνια εκθρονίζοντας τη Γιουβέντους, η Ατλέτικο Μαδρίτης σταμάτησε την ανταλλαγή τίτλων μεταξύ Ρεάλ-Μπαρτσελόνα μετά από 7 χρόνια, αναλόγως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία μπήκε σφήνα σε Πόρτο-Μπενφίκα μετά από 19! Αν όμως, υπήρχε μία ομάδα που στέφθηκε πρωταθλήτρια χωρίς κανείς να της δίνει πιθανότητες στην αρχή της σεζόν, αυτή ήταν αναμφίβολα η Λιλ.

Η LOSC πέτυχε τη μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς, άφησε δεύτερη την Παρί Σεν Ζερμέν των παγκόσμιων αστέρων και του αστρονομικού μπάτζετ και σφράγισε το 4ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, μετά και τη νίκη επί της Ανζέ την τελευταία αγωνιστική (1-2). Και δεν το… έκλεψε, στηριζόμενη σε μία κατάρρευση της Παρί στις τελευταίες στροφές. Το κέρδισε ως σταθερή πρωτοπόρος από την 20η αγωνιστική, διαβαίνοντας την τελική ευθεία με… ορθοπεταλιά (6-2-0), κόντρα στην πίεση από τρεις (!) ομάδες που βρίσκονταν σε απόσταση μάξιμουμ πέντε βαθμών.

Γιατί, όμως, ο θρίαμβος ήταν ανέλπιστος; Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι, στηριζόμενοι κυρίως στις πολύ δύσκολες συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει την τελευταία τετραετία. Δυσκολίες από τις οποίες βγήκε ολοζώντανη και πλέον, καλείται να τις μετουσιώσει σε μακροπρόθεσμα οφέλη, αφού οι κίνδυνοι στο γαλλικό ποδόσφαιρο και τα οικονομικά της δεν έχουν απομακρυνθεί οριστικά.

Τον χειμώνα του 2018 ο Κριστόφ Γκατιέ προσλήφθηκε από την τότε διοίκηση της Λιλ ως διάδοχος του Μαρσέλο Μπιέλσα, για να αντιστρέψει την κατάσταση που έβρισκε την ομάδα στη 18η θέση της Ligue 1, αντιμέτωπη με το φάσμα του υποβιβασμού. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά οι Λιλουά χρειάστηκαν να περιμένουν μέχρι την προτελευταία αγωνιστική για να «κλειδώσουν» την παραμονή, τερματίζοντας τελικά 17οι.

Η απουσία από την Ευρώπη για 2η σερί σεζόν προβλημάτισε, όμως, ο Γάλλος τεχνικός έλαβε στήριξη και πίστωση χρόνου για να ανατρέψει τα δεδομένα. Την επόμενη κιόλας σεζόν, οι οπαδοί στο «Πιέρ Μορουά» καμάρωσαν ένα εξαιρετικό σύνολο, το οποίο έφτασε μέχρι τη 2η θέση και επέστρεψε έτσι στους ομίλους του Champions League, βάζοντας οριστικά τέλος στις κάκιστες χρονιές.

In December 2017, Lille appointed new manager Christophe Galtier, they were in the 18th spot in the league table and he saved them from relegation.

Four years later, he’s taken down PSG and led Lille to a league title.

A truly incredible story. pic.twitter.com/IURDH8f7cV

— PurelyFootball (@PurelyFootball) May 24, 2021