Το περασμένο καλοκαίρι η Λιλ έχασε έναν από τους σημαντικότερους και ποιοτικούς επιθετικούς του ρόστερ της. Τον Βίκτορ Οσιμέν. Ωστόσο, με αστραπιαίες κινήσεις οι ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου φρόντισαν να καλύψουν το κενό του με την απόκτηση του, Μπουράκ Γιλμάζ από την Μπεσίκτας. Την τελευταία διετία στη Μπεσίκτας, είχε απολογισμό 25 γκολ σε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Καθόλου άσχημα νούμερα για έναν επιθετικό που διανύει το 35ο έτος της ηλικίας του. Το έδειξε άλλωστε με το καλημέρα στην Αντάλιασπορ το 2002, μέχρι να κάνει θραύση στην Τραπεζούντα τη διετία 2010-12 με 55 γκολ σε 72 αγώνες.

35-year-old Burak Yılmaz has now been directly involved in 21 goals in 28 Ligue 1 games for Lille this season:

16 goals

5 assists

They are 45 minutes away from the title. pic.twitter.com/av8G7ITdZv

— Squawka Football (@Squawka) May 23, 2021