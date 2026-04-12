Η Λιλ επικράτησε 4-0 στην έδρα της Τουλούζ και ανέβηκε ξανά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στη Ligue 1, από κοντά Μαρσέιγ και Λυών.

Η Λιλ έστησε... πάρτι στην Τουλούζη, κέρδισε 4-0 και απολαμβάνει τη μοναξιά της τρίτης θέσης με 53 βαθμούς. Από κοντά η Μαρσέιγ με 52 στην τέταρτη θέση και η Λυών στην πέμπτη με 51, με τη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια να φουντώνει στη Γαλλία, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι Λιλουά προηγήθηκαν με τον Μενιέ στο 23ο λεπτό, σε ένα 45λεπτο που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν... στροφές και σκόραραν τρεις φορές. Στο 50' ο Περρό έκανε το 2-0, για να έρθει ο Φερνάντες-Πάρντο πέντε λεπτά αργότερα και να δώσει... αέρα τριών τερμάτων στην ομάδα του. Στο 88', ο «γερόλυκος» Ολιβιέρ Ζιρού έγραψε το τελικό 4-0 για τους φιλοξενούμενους.

Οι γηπεδούχοι είναι στην 10η θέση με 37 βαθμούς.

Λυών - Λοριάν 2-0

Ζωντανή στο κυνήγι της 3ης θέσης και της εξόδου στο Champions League έμεινε η Λυών που έκαμψε την αντίσταση της Λοριάν με 2-0. Οι γηπεδούχοι με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισαν την υπόθεση νίκη, ανέβηκαν ξανά στην 5η θέση και απέχουν δύο βαθμούς από την τρίτη Λιλ και τ'... αστέρια. Γιάρεμτσουκ στο 49' και Τολισσό στο 56ο λεπτό, οι σκόρερ της Ολιμπίκ.

Στην ένατη θέση χωρίς αξιώσεις αλλά και χωρίς άγχος παρέμεινε η Λοριάν, που έχει συλλέξει 38 βαθμούς μέχρι τώρα.

Νις - Χάβρη 1-1

Στη μάχη της... ουράς Νις και Χάβρη αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Στην 15η θέση οι γηπεδούχοι με 28 βαθμούς, στην 14η οι φιλοξενούμενοι με 29. Αμφότερες δεν κινδυνεύουν για την ώρα. Ο Σαμάτα έβαλε σε θέση οδηγού τη Χάβρη στο 41', για να διαμορφώσει το τελικό 1-1 ο Αμπντί στο 59ο λεπτό.