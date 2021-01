Κάρλος Τέβες: Ο σημαδεμένος που άγγιξε πρώτος το ασήμι του Θεού

Η μάχη για το Σούπερ Καπ Αργεντινής, το τρόπαιο που πλέον φέρει το πιο λατρεμένο ποδοσφαιρικό όνομα του κόσμου, “Copa DiegoMaradona”, διεξήχθη στο μακρινό από το Μπουένος Αϊρες, Σαν Χουάν. Ο Κάρλος Τέβες δεν θα έδινε το παρών. Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ο πατέρας του πάλεψε για 45 μέρες με τον κορονοϊό. Αν και διαβητικός, βγήκε νικητής από μία χαμένη μάχη. Μόνο που η υγεία του επιδεινώθηκε τόσο, ώστε πλέον είναι ετοιμοθάνατος. Και ο Καρλίτος δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό του.

Το πρωί όμως πριν την αναμέτρηση, ο Απάτσι άλλαξε τη σκέψη του. Τον νίκησε αυτή η τρέλα για το παιχνίδι που πάντα γυρνάει σαν μανία στο φουρτουνιασμένο -από τη μαγεία της μπάλας- μυαλό του. “Λογικά δεν θα έπαιζα καν. Δεν θα μπορούσα όμως να μην βρίσκομαι δίπλα στα παιδιά”, φώναζε στο μικρόφωνο, καθώς παρέδιδε στους συμπαίκτες του το τρόπαιο που μόλις είχε σηκώσει ως αρχηγός.

Απροπόνητος, κουρασμένος, γεμάτος στεναχώρια, ζήτησε να μπει. Στο 84' πέρασε στο ματς, το οποίο οδηγήθηκε στα πέναλτι. Σήκωσε πρώτος το χέρι της ευθύνης και εκτέλεσε και πρώτος, εύστοχα. Στο τέλος η Μπόκα πήρε την κούπα. Την 90ή της ιστορίας της, την 29η στην καριέρα του Καρλίτος. Καθώς προσπέρασε τον Λούτσο Γκονσάλες, ο Λιονέλ Μέσι απέμεινε ο μοναδικός Αργεντινός με περισσότερα τρόπαια από εκείνον.

Στα 37 του και με το τέλος μία ανάσα δρόμο μπροστά του, ο Κάρλος Τέβες, η τρελή τυπάρα, ο μοναδικός Αργεντινός με Κόπα Λιμπερταδόρες, Champions League και Διηπειρωτικό, ο μοναδικός που σήκωσε την Premier League και με τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ, επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά, ότι ήταν, είναι και θα είναι, ένα αντισυμβατικό είδωλο στο χορτάρι. Ενας... σημαδεμένος που δεν θα μπορούσε να μην σημαδέψει εκείνος τη στιγμή. Να μην είναι ο πρώτος που θα σήκωνε το ασημικό με το όνομα του Ντιεγκίτο, καταθέτοντας το δικό του προσκύνημα στον Θεό που και εκείνος φίλησε και λάτρεψε...

Fittingly, current Boca Juniors icon Carlos Tevez lifts the title in Argentina's latest top club tournament, renamed in honour of another club legend.

The beat Banfield, via a penalty shoot-out to secure the Copa Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/ZJ1AOduIkN

