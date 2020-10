Το... αλήτικο «SMS» του Λοχία Σεργκέι Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς

Όταν ο Νίκολα Μιλίνκοβιτς και η Μιλιάνα Σάβιτς διαπίστωσαν ότι ο γάμος τους δεν είχε μέλλον, δεν χώρισαν απλώς οι δυο τους, αλλά και τα τρία παιδιά τους. Τα δύο αγόρια, ο Σεργκέι και ο Βάνια, ακολούθησαν τον ποδοσφαιριστή μπαμπά και η μικρή Γιάνα τη μπασκετμπολίστρια μαμά.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι τα τρία παιδιά της οικογένειας Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς βάδισαν στα αθλητικά χνάρια των γονιών τους, αν και ο μεγαλύτερος εκ των τριών είναι ο πιο διάσημος και ταλαντούχος, με την μπάλα στα πόδια.

Το βράδυ της Πέμπτης (08/10), ο Σεργκέι σημείωσε τα πρώτα του δύο γκολ με την φανέλα της Εθνικής Σερβίας, παρ' ότι μετρούσε ήδη άλλα 16 παιχνίδια. Έκανε «σεφτέ», όμως, στο πιο σημαντικό, αφού χάρη στα γκολ του, η ομάδα του (άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ) Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς νίκησε 2-1 τη Νορβηγία μέσα στο Όσλο και απέχει μόλις έναν αγώνα, κόντρα στην Σκωτία στο Βελιγράδι (12/11), από το να βρεθεί στα τελικά του Euro2020.

Το πρώτο τέρμα του μέσου της Λάτσιο έγινε προ κενής εστίας, αλλά το δεύτερο ήταν μια απολαυστική ποδοσφαιρική... αλητεία, αφού ο Σεργκέι πλάσαρε με λόμπα σχεδόν εξ' επαφής, αιφνιδιάζοντας εντελώς τον σχεδόν άψογο μέχρι εκείνη την στιγμή, Νορβηγό τερματοφύλακα Ρούνε Γιάρσταϊν.

«Οποιοσδήποτε παίκτης στην θέση μου το ίδιο θα έκανε (;)» είπε για το απίθανο πλασέ του ο 25χρονος Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς, ο οποίος φέρει τα δύο επίθετα του ως ένα, εξαιτίας ενός λάθους του ληξιαρχείου της καταλανικής πόλης Γέιδα, στην οποία και γεννήθηκε το 1995, όταν ο πατέρας του έπαιζε στην ομάδα της πόλης.

Εκτός από τα δύο επίθετα, βεβαίως, συνδυάζει και τα αθλητικά – σωματικά γονίδια, όντας σχετικά ψηλός για ποδοσφαιριστής (1.91), ιδιότητα που επέλεξε πάνω από το μπάσκετ, επειδή μεγάλωσε βλέποντας τον μπαμπά να παίζει.

Ο κατά δύο χρόνια μικρότερος αδελφός του, Βάνια, είναι θηρίο (2.03) και, ως τέτοιο, προτίμησε την θέση του τερματοφύλακα, έχοντας παίξει ήδη σε Αγγλία, Σερβία, Πολωνία, Ιταλία και Βέλγιο.

Ο γκολκίπερ της Σταντάρ Λιέγης επικοινωνεί καθημερινά με τον αδελφό του και, πριν από τον αγώνα με τη Νορβηγία, δεν θα μπορούσαν να μην ανταλλάξουν μερικά μηνύματα στο WhatsApp.

«Σε αφήνω τώρα, φεύγω, τα λέμε αργότερα» έγραψε κάποια στιγμή ο Σεργκέι («SMS» από τα αρχικά του), με τον Βάνια να του απαντάει περιπαικτικά: «Έλα εντάξει, δώσε μου δύο γκολ, δεν με νοιάζει». Η απάντηση του μεγάλου αδελφού; «Τότε θα το κάνω». Και το έκανε!

«Αν οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής είχε πετύχει τέτοιο γκολ, θα μιλούσε όλος ο πλανήτης γι' αυτό» λέει με παράπονο ο Μίλαν Κοσάνοβιτς, άλλοτε προπονητής του Σεργκέι στους μικρούς της Βοϊβοντίνα και των εθνικών ομάδων, στενός πλέον συνεργάτης του Βλάνταν Μιλόγεβιτς στον Ερυθρό Αστέρα και τώρα στην Αλ Αχλί.

«Έβλεπα τον αγώνα σε μια καφετέρια και υπήρχαν σχόλια ότι χάσαμε ταχύτητα όταν μπήκε ο Σεργκέι. Συνεχώς αναρωτιόμαστε αν αυτό που κάνει, το θέλει πραγματικά» συμπληρώνει για την μόνιμη αμφισβήτηση του ταλαντούχου μέσου, ο οποίος τυγχάνει πολύ μεγαλύτερης αναγνώρισης και εκτίμησης έξω από τα σύνορα της χώρας του.

Κάθε χρόνο στη Λάτσιο δείχνει και καλύτερος. Του αρέσει να προωθείται, να σκοράρει, να δημιουργεί παιχνίδι, αλλά πλέον αγωνίζεται λίγο πιο πίσω. «Νιώθω καλά. Το σημαντικό είναι να παίζω και να παίζω καλά» εξηγεί ο Σέρβος μέσος, ο οποίος λάτρευε πάντα τον Ζινεντίν Ζιντάν, αλλά το μεγάλο του είδωλο αγωνίζεται σε μια θέση διαφορετική από τη δική του: Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

«Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Τον παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Μου αρέσει ως παίκτης και ως άνθρωπος» έχει πει για τον Σουηδό επιθετικό της Μίλαν ο Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς, τον οποίο μάλιστα έχει συγκρίνει με τον Ίμπρα ένας από τους πιο πετυχημένους Ιταλούς προπονητές όλων των εποχών.

«Είναι ο Ιμπραΐμοβιτς της μεσαίας γραμμής» έχει πει ο Φάμπιο Καπέλο για τον Σέρβο, εξαιτίας του ύψους, της τεχνικής του και της αλτικότητας του. «Μου αρέσει αυτή η σύγκριση» παραδέχεται ο όλο και πιο ώριμος Λοχίας (λόγω του στρατιωτικού χαιρετισμού του στα γκολ) Σεργκέι, ο οποίος κάθε καλοκαίρι φλερτάρει με την μεταγραφή, οι Λατσιάλι ζητούν σταθερά 100+ εκατομμύρια ευρώ και, παρ' ότι έχει συμβόλαιο έως το 2024, ξέρει ότι πλέον η Ρώμη δεν τον χωράει.

Το καλοκαίρι, όταν και φιλοδοξεί να δώσει το παρών με την Σερβία σε δεύτερη μεγάλη διοργάνωση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ19 και ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Κ20, ονειρεύεται έναν ακόμα «τίτλο»: Αυτόν της μεταγραφής – άλματος ζωής.

