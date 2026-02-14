Λάτσιο - Αταλάντα 0-2: Άλωσε τη Ρώμη και βλέπει Ευρώπη
Η αντεπίθεση της Αταλάντα με φόντο την Ευρώπη συνεχίζεται! Οι Μπεργκαμάσκι έχουν αφήσει πλήρως πίσω τους το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν και πανηγύρισαν νέα νίκη με 2-0 επί της Λάτσιο στη Ρώμη που τους ανέβασε στην πρώτη εξάδα της Serie A. Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Έντερσον στο 41΄έβαλε σε ρόλο οδηγού την ομάδα του Παλαντίνο, η οποία βρήκε το πολυπόθητο δεύτερο γκολ με τον Ζαλέφσκι στο 60΄για να κλειδώσει το τρίποντο. Μια νίκη που έστειλε την Αταλάντα εντός των ευρωπαϊκών θέσεων και προσωρινά στο -4 από την πρώτη πεντάδα του ιταλικού πρωταθλήματος.
Ανάσα για τη Φιορεντίνα
Κρίσιμη νίκη στη μάχη που δίνει για την παραμονή της πανηγύρισε η Φιορεντίνα, η οποία λύγισε με 2-1 την Κόμο του (βασικού) Τάσου Δουβίκα, αν και παραμένει ακόμα εντός της επικίνδυνης ζώνης. Οι Βιόλα προηγήθηκαν στο 26΄με γκολ του Φατζιόλι, ενώ στο 54΄διπλασίασαν τα τέρματά τους με πέναλτι του Κιν. Στο 77΄η Κόμο προσπάθησε να αντεπιτεθεί με αυτογκόλ του Μαρίσι στο 77΄, όμως δεν βρήκαν ποτέ το γκολ της ισοφάρισης και μάλιστα στο 89΄έχασαν και τον Μοράτα με αποβολή.
