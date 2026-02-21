Η Λάτσιο δεν τα κατάφερε κόντρα στη μαχητική Κάλιαρι και κόλλησε στο 0-0 στη Σαρδηνία.

Η Λάτσιο δεν κατάφερε ούτε τώρα να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα, καθώς κόλλησε στο 0-0 με την Κάλιαρι και έχασε έδαφος να αναρριχηθεί πιο ψηλά στη βαθμολογία της Serie A. Οι Λατσιάλι βρίσκονται στην 9η θέση με 34 βαθμούς, ενώ οι Σαρδηνοί στην 13η με 29 βαθμούς και στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δραστήριοι στο παιχνίδι. Ζε Πέδρο, Αντόπο και Εσπόσιτο είχαν σημαντικές στιγμές, χωρίς όμως να καταφέρνουν να τις μετουσιώσουν σε γκολ με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα. Στο β' ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να γίνουν πιο απειλητικοί με τον Τέιλορ να απειλεί με ένα μακρινό σουτ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι Σαρδηνοί, παρόλα αυτά, συνέχισαν να πιέζουν με τον Ιντρισί να έχει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Στο 85' έμειναν και με 10 παίκτες λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Μίνα για μαρκάρισμα στο Νόσλιν. Το σκορ δεν άλλαξε και το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε του αγώνα.