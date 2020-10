Σεργκέι Ρεμπρόφ: Ημέρες ραδιοφώνου και Champions League

Μια από τις πιο όμορφες φράσεις που έγραψε ποτέ ο Φίοντορ Ντοστογιέφσκι σε ένα από τα αριστουργήματά του είναι, πέραν πάσης αμφισβήτησης, η ακόλουθη: «Είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει μια αχτίδα του ήλιου στην ψυχή σου».

Αυτή η αχτίδα ήλιου, στην ζωή και την ψυχή του Σεργκέι Στανισλάβοβιτς Ρεμπρόφ, φανατικού αναγνώστη των έργων του Ντοστογιέφσκι, έχει την μορφή μιας μπάλας. Αυτή τον συντροφεύει από τα παιδικά του χρόνια, αυτή του δίνει εδώ και πάνω από 25 χρόνια το ζην και ο ευ ζην.

25 χρόνια, όσα έκανε η Φερεντσβάρος για να επιστρέψει στο Champions League, ούσα η πρώτη ουγγρική ομάδα μετά τη Ντέμπρετσεν πριν από έντεκα. Και τα κατάφερε δια χειρός του 46χρονου τεχνικού, ο οποίος είναι Ουκρανός, αλλά ανήκει σε μια πόλη, την Χορλίβκα, η οποία στηρίζει την Ρωσία και, πριν από πέντε χρόνια, έγινε... στάχτη, με 36 νεκρούς πολίτες και δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα, από τις συγκρούσεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

Την εποχή που η Χορλίβκα δεινοπαθούσε, ο Ρεμπρόφ οδηγούσε τη Ντινάμο Κιέβου στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος μετά από πέντε χρόνια κυριαρχίας της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Της πρώτης, δηλαδή, ομάδας στην καριέρα του βραχύσωμου, πλην θαυματουργού επιθετικού.

Παρά τα συναισθήματά του προς την μαμά Ρωσία, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι «η καρδιά μου είναι με την Ουκρανία και θέλουμε να είμαστε ενωμένοι, ανεξαρτήτως από που προερχόμαστε». Την ίδια ώρα, βεβαίως, η Χορλίβκα ανήκει στην αποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», ένα ψευδοκράτος που κήρυξε ανεξαρτησία από την Ουκρανία στις 7 Απριλίου του 2014 και αποτελεί ομόσπονδο τμήμα της αυτοαποκαλούμενης Ομοσπονδιακής Πολιτείας της Νέας Ρωσίας.

Juventus

Barcelona

Dynamo Kyiv

Ferencvaros

Ronaldo & Messi coming to town

Ansu Fati returning to face a Ukrainian side too...

However we all know the main story in this group is the RETURN OF REBROV & 1st ever ‘Rebrov Derby’

Expect Dynamo to make Europa! pic.twitter.com/SAo3QmvVbv

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 1, 2020