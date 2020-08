Ο Τεν Τεν Κούμαν γύρισε σπίτι του

Ως ποδοσφαιριστής, υπήρξε κεντρικός αμυντικός – λίμπερο – μοντέλο, έστω και αν δεν ήταν πολύ γρήγορος. Άψογη τοποθέτηση, κατεύθυνση της άμυνας και ένα δεξί πόδι – κεραυνό, φόβος και τρόμος για τους αντίπαλους τερματοφύλακες, όταν έστηνε την μπάλα για να εκτελέσει φάουλ.

Ως... μοντέλο, ο Ρόναλντ Κούμαν δεν ήταν βεντέτα και συνεργαζόταν με τον εκάστοτε φωτογράφο, όπως έκανε λίγες εβδομάδες πριν από τον τελικό του Champions League του 1994 στην Αθήνα, μεταξύ Μπαρτσελονα και Μίλαν.

«Ο Τεν Τεν στην Αθήνα» ήταν ο τίτλος που είχε επιλέξει το περιοδικό που τον απαθανάτισε ως Τεν Τεν, αφού αυτό ήταν το παρατσούκλι που ακολουθούσε τον Ολλανδό, την εποχή που φορούσε την Μπλαουγκράνα φανέλα.

Ντυμένος με την κλασική γαλάζια μπλούζα (με πουκάμισο από μέσα) και καφέ παντελόνι που χαρακτήριζαν τον χαρακτήρα του νεαρού ντετέκτιβ στα κόμικς του Βέλγου Ερζέ, έχοντας δίπλα του τον αχώριστο Μιλού και, στο βάθος, τις Καρυάτιδες που περίμεναν να υποδεχθούν τη «Dream Team» του Γιόχαν Κρόιφ.

Την «ομάδα όνειρο», όπως την είχε βαφτίσει ο δημοσιογράφος του καταλανικού καναλιού «TV3», Γιουίς Κανούτ (καλός φίλος του Κούμαν), με αφορμή την επέλαση των Μπλαουγκράνα και την παρουσία της μιας και μοναδικής αυθεντικής «Dream Team» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στην Βαρκελώνη, με Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ και Μάικλ Τζόρνταν.

Εκείνη η σπουδαία ομάδα έφτασε στο αποκορύφωμά της το 1992, με την κατάκτηση του παρθενικού Champions League, ευγενική προσφορά του Κούμαν, με ένα καταπληκτικό φάουλ στο (παλιό) «Γουέμπλεϊ» και κόντρα στην Σαμπντόρια, στο οποίο ο Τζιανλούκα Παλιούκα δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.

Εκείνη η σπουδαία ομάδα, όμως, έπιασε πάτο δύο χρόνια αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, δεχόμενη τέσσερα γκολ από την Μίλαν. Μια συντριβή που αποτέλεσε τέλος εποχής για παίκτες – θρύλος όπως ο Αντόνι Θουμπιθαρέτα ή ο Μίκαελ Λάουντρουπ.

— A clip from an old interview where Koeman was in tears after seeing footage of Barça's first UCL win.

"Incredible...such a beautiful moment", Koeman said. pic.twitter.com/4iK56v6nyk

— bu (@BUclipsandvids) August 19, 2020