Έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής, όπως είναι να προπονήσει την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα. «Η Μπάρτσα είναι το σπίτι μου» ήταν η πρώτη ατάκα που είπε ο Ρόναλντ Κούμαν, κατά την παρουσίαση του από τον πρόεδρο Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου ως νέου τεχνικού των Μπλαουγκράνα.

«Ήταν γραπτό κάποια μέρα να γίνει προπονητής της Μπάρτσα και αυτή η στιγμή έφτασε. Σε ευχαριστώ για την πρόκληση που αποδέχεσαι, δεν είναι εύκολες εποχές» είπε ο Μπαρτομέου απευθυνόμενος στον 57χρονο Ολλανδό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, αν και ο δεύτερος χρόνος θα πρέπει να επικυρωθεί από τη νέα διοίκηση, η οποία θα προκύψει από τις εκλογές που θα γίνουν στα μέσα Μαρτίου του 2021.

The press conference of @RonaldKoeman 's presentation as the new manager has started!

Ο Κούμαν ρωτήθηκε κυρίως για τον Λιονέλ Μέσι και τις τάσεις φυγής που φέρεται να έχει ο Αργεντινός, αλλά και για πιθανές αποχωρήσεις. Ο Ολλανδός αποθέωσε τον Αργεντινό, αλλά επέλεξε τη... ντρίμπλα για τα υπόλοιπα ονόματα.

Τα πιο σημαντικά απ' όσα είπε ο Κούμαν:

- Για το πώς θέλει να παίξει η δική του Μπαρτσελόνα: «Είμαι Ολλανδός, μας αρέσει να έχουμε την μπάλα, να κυριαρχούμε με την μπάλα, να προσπαθούμε να παίζουμε καλά και να κερδίζουμε τα ματς. Προπονώ εδώ και χρόνια, έμαθα από πολλούς προπονητές, πιστεύω ότι έχω τα προσόντα για να προπονήσω την Μπάρτσα στο υψηλότερο επίπεδο. Πάντα υπήρξε μια μεγάλη σχέση μεταξύ της Μπάρτσα και της Ολλανδίας. Στους Ολλανδούς αρέσει ολύ να δουλεύουν στην Μπάρτσα, το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση, είναι το πρώτο που θα πω στους παίκτες, αν δεν το απολαμβάνεις δεν βγάζεις την καλύτερη απόδοση. Πρέπει να διασκεδάζεις και να δουλεύεις».

- Για μεταγραφές και αποχωρήσεις: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για ονόματα, πρέπει να ψάξουμε το καλύτερο για τον σύλλογο και να κάνουμε το καλύτερο ροστερ. Υπάρχουν παίκτες μιας κάποιας ηλικίας που μπορεί να έχεις αμφιβολίες για την απόδοση, πρέπει όμως να σέβεσαι όλους τους παίκτες. Εμείς ψάχνουμε το καλύτερο για τον σύλλογο, αλλά αν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, θα τις πάρουμε. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα, δουλεύουμε ήδη και μιλάμε για αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Αλλά δεν μου αρέσει να λέω ονόματα, από σεβασμό στους παίκτες».

- Για το αν πρέπει να πείσει τον Λιονέλ Μέσι για να μείνει: «Δεν ξέρω αν πρέπει να πείσω τον Μέσι. Είναι ο κορυφαίος στον κόσμο και τον καλύτερο στον κόσμο τον θέλεις στην ομάδα σου, όχι το αντίθετο. Από την πλευρά μου, λατρεύω να δουλεύω με τον Μέσι, σου κερδίζει παιχνίδια και θα είμαι ευτυχισμένος αν θέλει να μείνει. Έχει συμβόλαιο, αλλά βεβαίως πρέπει να μιλήσω μαζί του. Θα μιλήσουμε με αρκετούς παίκτες, στην περίπτωση του Μέσι μακάρι να μείνει εδώ πολλά χρόνια ακόμα. Δεν θα αποκαλύψω ιδιωτικά θέματα για το τι θα πω με τους παίκτες. Τις αποφάσεις τις παίρνω εγώ. Ο Μέσι έχει συμβόλαιο και είναι τόσο σημαντικός που τον θέλω στην ομάδα μου».

@RonaldKoeman: "Messi is the best player in the world and you want him in your team, he wins games" pic.twitter.com/aubgJI93e4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020