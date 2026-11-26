Ο Παναγιώτης Γκιώνης με δύο νίκες την Πέμπτη (26/11), εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά του γερμανικού WTT Feeder του Ντίσελντορφ.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα διεθνή τραπέζια ανεξάντλητος σε δυνάμεις και με διάθεση εφήβου και την Πέμπτη (26/11) στο WTT Feeder ΙΙ του Ντίσελντορφ έφερε νέο σπουδαίο αποτέλεσμα. Αφού τερμάτισε στην 3η θέση του διπλού ανδρών έκανε κι άλλο βήμα στο απλό ανδρών και μπήκε επίσης στα ημιτελικά με δύο ακόμα νίκες.

Παρά τα διαδοχικά ματς του τελευταίου διημέρου σε απλό και διπλό εμφανίστηκε ακούραστος και παράλληλα έτοιμος απ’ όλες τις πλευρές. Με σπουδαίες εμφανίσεις πέτυχε τον στόχο της υψηλής θέσης και της εξασφάλισης πόντων για την παγκόσμια κατάταξη και πλέον κυνηγά τελικό και γιατί όχι τρόπαιο, όπως έχει κάνει ουκ ολίγες φορές τα τελευταία χρόνια στα τουρνουά αυτής της κατηγορίας της World Table Tennis.

Την Πέμπτη συνάντησε πάλι εμπόδια από την Ασία και την Ευρώπη και νίκησε εμφατικά στα τρία σετ, πρώτα τον Κορεάτη Τζίβουκ κι έπειτα τον Ισπανό Πέρεθ. Πάντα με κοουτσάρισμα από τον Κώστα Βατσακλή θα παλέψει την Παρασκευή (27/11) στην τελευταία μέρα του Feeder, σε ακόμα πιο δύσκολη αποστολή: Στην 4άδα αντιμετωπίζει το 1ο φαβορί του αγωνίσματος, τον Γερμανό, Βιμ Βέρντονσκοτ.

Ο εκπρόσωπος της διοργανώτριας χώρας έχει δείξει την κλάση του και σε τουρνουά μεγαλύτερης βαθμίδας της WTT και αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στο νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης. Η ώρα του ημιτελικού δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι την ώρα σύνταξης του κειμένου, πάντως ο αγώνας θα γίνει στο τραπέζι 1 και θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ

Στο απλό ανδρών ο Γκιώνης (νούμερο 172 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη) αφού προχώρησε την Τετάρτη (25/11) δύο γύρους με δύσκολες νίκες απέναντι σε Ασιάτη και Ευρωπαίο αθλητή, σήμερα βρήκε αρχικά μπροστά του έναν ακόμα εξελίξιμο αθλητή από την Ασία: Αντιμετώπισε τον Κορεάτη Τσόι Τζίβουκ, έναν δυνατό 20χρονο αριστερόχειρα επιθετικό και είναι νούμερο 196 στον κόσμο.

Ο πρωταθλητής μας είχε σταθερά καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ήταν απόλυτα έτοιμος στις άμυνες και επιστράτευσε και την εμπειρία του για να επιβληθεί με 3-0 σετ. Στο 1ο σετ βρέθηκε στο +3 με σερί πόντων (7-4), μετά στο 10-7 και είδε τον αντίπαλο να τον ισοφαρίζει. Έπαιξε άψογα τους επόμενους δύο πόντους όμως και πήρε το προβάδισμα στην παράταση

Στο 2ο σετ έχανε 6-3 και προσπέρασε 8-7 για να κάνει η άλλη πλευρά τη χρήση του τάιμ άουτ. Και πάλι στην επιστροφή ο Γκιώνης είχε τις καλύτερες επιλογές, ενώ ο Τσόι έχασε επιθέσεις. Στο 3ο σετ πια ο πολύπειρος αμυντικός είχε και το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Πήρε νωρίς μια διαφορά και την προστάτευσε με θαυμάσια χτυπήματα και σπουδαία ράλι (12-10, 11-8, 11-5).

Μέσα στο 2026 ο Τζίβουκ μπήκε στα ημιτελικά του απλού στο WTT Feeder των Φιλιππίνων, ενώ στο αντίστοιχο τουρνουά του Λάος έφτασε στα προημιτελικά. Το 2025 είχε προχωρήσει στον γύρο των «16» του απλού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων.

Στον γύρο των «8» ο Γκιώνης συνάντησε έναν ακόμα πολύ αξιόλογο Ευρωπαίο, που ήταν απευθείας στο ταμπλό, τον Ισπανό Χουάν Πέρεθ, νούμερο 164 της παγκόσμιας κατάταξης και 25 στα seeding του Ντίσελντορφ. Στον 3ο γύρο ο συγκεκριμένος αθλητής έκαμψε με 3-1 σετ το 4ο φαβορί του αγωνίσματος, τον Βέλγο Άντριεν Ράσενφοους.

Ο αγώνας με έναν τοπ αμυντικό όμως, θα ήταν ξεκάθαρα διαφορετικός. Ο Γκιώνης κράτησε υψηλά στάνταρ απόδοσης και όποτε ο πόντος είχε διάρκεια αποκτούσε το πάνω χέρι. Ο Πέρεθ έδειξε ικανότητες, αλλά δεν ήταν τόσο σταθερός ώστε να γίνει ακόμα πιο απειλητικός. Έτσι, η νίκη και η πρόκριση στην 4άδα ήρθε με το ευρύ 3-0 σετ.

Στο 1ο σετ ο πρωταθλητής μας πήρε από νωρίς διαφορά κι έφτασε στο +4 (7-3). Είδε τον Ισπανό να πλησιάζει στον πόντο (8-7), όμως ήταν αλάνθαστος στη συνέχεια και απέκτησε το προβάδισμα.

Επιπλέον, άρχισε τέλεια το 2ο σετ και στο 3-0 ήδη ο Πέρεθ ζήτησε το τάιμ άουτ. Βρήκε διεξόδους με την επίθεσή του και ισοφάρισε 5-5, το κρίσιμο σετ πήγε στην παράταση κι εκεί ο Γκιώνης επικράτησε σε ράλι με καλές μετακινήσεις για να κάνει το 2-0.

Στο 3ο σετ απέκτησε νέο προβάδισμα με χαμηλές άμυνες και καλές επιλεγμένες επιθέσεις. Ο Πέρεθ μείωσε σε 7-6 και ο Βατσακλής πήρε τάιμ άουτ. Παρότι ήρθε το 7-7 δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικά και ο Γκιώνης με πολύ καλή συγκέντρωση και προσηλωμένος στην τακτική πήρε όλους τους επόμενους πόντους (11-7, 14-12, 11-7).

Το 2026 ο Πέρεθ πλασαρίστηκε στις θέσεις 3-4 του απλού στο WTT Feeder της Κροατίας, ενώ σε αντίστοιχα τουρνουά του ίδιου έτους στην Αυστρία και το Κόσοβο είχε μπει στην πρώτη 16άδα. Ο προσεχής αντίπαλος του Γκιώνη, ο Βιμ Βέρντονσκοτ, προχώρησε σήμερα επίσης με νίκες 3-0 σετ, στη 16άδα επί του Ιάπωνα Μιζούκι Οϊκάβα και στην 8άδα επί του Ιταλού Μιχάι Μπομποτσίκα.