Ολυμπιακός - Μίλαν: Το γκολ του Μορέιρα για το 2-4
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Στο 95' η Μίλαν έγραψε το τελικό 2-4 στο Φάληρο, με τον Μορέιρα να σκοράρει στην αντεπίθεση.
Η Μίλαν πέρασε νικηφόρα με 2-4 από το «Γ. Καραϊσκάκης» κάνοντας την ανατροπή απέναντι στον Ολυμπιακό.
Το τέταρτο γκολ μπήκε στο 95' με τον Χάτσινσον να βγαίνει στην αντεπίθεση, τον Πούλισικ να στρώνει στον Μορέιρα και τον τελευταίο να πλασάρει στα δίχτυα.
@Photo credits: INTIME
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