Ο Παναγιώτης Γκιώνης και ο Σατότσι Άιντα συνεργάστηκαν με επιτυχία και έφθασαν μέχρι την 3η θέση στο διπλό στο γερμανικό World Table Tennis Feeder ΙΙ 2026 του του Ντίσελντορφ.

Λες και γνωρίζονταν από καιρό ο Παναγιώτης Γκιώνης και ο Σατότσι Άιντα σημείωσαν επιτυχία στο διπλό ανδρών του γερμανικού World Table Tennis Feeder ΙΙ 2026. Έχοντας και οι δύο το αμυντικό στιλ παιχνιδιού και παράλληλα ποιοτική επίθεση, βρήκαν άμεσα «χημεία» και με συνολικά τέσσερις νίκες κατέκτησαν την 3η θέση του αγωνίσματος.

Άρχισαν την πορεία τους από τα προκριματικά και μπορούσαν κάλλιστα να βρεθούν ακόμα πιο ψηλά. Με νέα καλή εμφάνιση έδωσαν αμφίρροπο ημιτελικό το απόγευμα κόντρα στο 1ο φαβορί του αγωνίσματος, τους Βέλγους Άντριεν Ράσενφοους/Μάρτιν Αλέγκρο, απέκτησαν το προβάδισμα ώσπου κάμφθηκαν στα πέντε σετ. Αγωνίστηκαν υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού τεχνικού Κώστα Βατσακλή και νωρίτερα είχαν αποκλείσει στα τρία σετ ισπανικό δίδυμο, που ήταν 8ο φαβορί.

Να σημειωθεί ότι ο Γκιώνης διακρίνεται στο διπλό ανδρών σε τουρνουά της παγκόσμιας ομοσπονδίας για πάνω από 20 χρόνια. Έχει αγωνιστεί και σε τελικούς με πρώτο στην Πολωνία το μακρινό 2004 και τελευταίο το 2023 στο Feeder της Ιταλίας όπου είχε και Έλληνα παρτενέρ (Κωνσταντίνο Αγγελάκη).

Στο διπλό ανδρών ο Γκιώνης και ο Άιντα με …κεκτημένη ταχύτητα από τις νίκες, που σημειώνουν από την αρχή του Feeder, έκαναν το πρωί κι άλλο βήμα. Για τον 2ο γύρο απέκλεισαν δύσκολα με 3-1 σετ τους Νόρμπερτ Τάουλερ/Μίγκελ Άνχελ Παντόχα από την Ισπανία και μπήκαν στα ημιτελικά.

Το ελληνοϊαπωνικό δίδυμο άρχισε πολύ καλά και «έχτισε» διαφορά. Οι Ισπανοί τη μάζεψαν και ισοφάρισαν και σε 10-10, ώσπου δύο επιθέσεις του Γκιώνη έφεραν το προβάδισμα. Απόλυτα ισορροπημένο ήταν το 2ο σετ. Οι αντίπαλοι ήταν πιο εύστοχοι στις επιθέσεις τους και ισοφάρισαν στο όριο.

Στο 3ο σετ οι Γκιώνης/Άιντα ξέφυγαν μετά τα μέσα με ποιοτικές άμυνες και κάποιες τεχνικές μπάλες. Παντόχα και Τάουλερ μείωσαν από 10-4 σε 10-8, ωστόσο δεν άλλαξε η κατάσταση.

Στο 4ο σετ οι δύο αμυντικοί κράτησαν τον καλό ρυθμό και προηγήθηκαν 5-1. Το ισπανικό δίδυμο, νούμερο 8 του διπλού, αντέδρασε και κατάφερε να στείλει κι αυτό το σετ στην παράταση. Κι εκεί όμως, ο τελευταίος λόγος άνηκε σε Γκιώνη και Άιντα, οι οποίοι έφτασαν στην τελική επικράτηση (12-10, 9-11, 11-8, 13-11).

Το απόγευμα στα ημιτελικά βρήκαν απέναντί τους το 1ο φαβορί του αγωνίσματος, τους Βέλγους Άντριεν Ράσενφοους/Μάρτιν Αλέγκρο. Ήταν και πάλι εξαιρετικοί, είχαν τις λύσεις στο καλό επιθετικό παιχνίδι των αντιπάλων, μάλιστα μετά το 0-1 έφεραν το ματς απόλυτα στον έλεγχό τους. Εκεί όμως, έδειξαν την ποιότητά τους και ο δεξιόχειρας με τον αριστερόχειρα επιθετικό και γύρισαν την κατάσταση.

Οι Βέλγοι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και αφού πέρασαν τις επιθέσεις τους απέκτησαν με διαφορά το προβάδισμα. Περίπου με ανάλογο τρόπο όμως, απάντησαν ο Γκιώνης με τον Άιντα, καθώς βελτίωσαν τις άμυνες και προηγήθηκαν 5-0.

Επιπλέον, είχαν τις επιθέσεις απόλυτα μέσα στο παιχνίδι τους και αυτό μέτρησε και στο επόμενο σετ ώστε να κάνουν ένα ξέσπασμα μετά το 4-4 και τελικά να προηγηθούν.

Με εξίσου καλό ρυθμό και πολλή προσοχή άρχισαν με 3-0 το 4ο σετ και η άλλη πλευρά πήρε τάιμ άουτ. Έγινε και το 4-0, αλλά οι Βέλγοι προσπέρασαν 6-5. Ακολούθησε «μάχη» πόντο-πόντο όπου έγινε το 2-2 με οριακή απόσταση.

Στο καθοριστικό 5ο σετ Ράσενφοους και Αλέγκρο πέρασαν στην αρχή γερά σπιν και στο 3-0 ζήτησε το τάιμ άουτ ο Βατσακλής. Χάθηκαν επιθέσεις στη συνέχεια, η διαφορά έφτασε και στο 8-2 και παρά τη μείωση του σκορ δεν αποφεύχθηκε η ήττα (3-11, 11-4, 11-6, 9-11, 7-11).

Να προστεθεί ότι το βελγικό δίδυμο φιγουράρει στο νούμερο 9 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη του διπλού ανδρών και το 2026 είχε και πρωτιά σε διεθνές τουρνουά, συγκεκριμένα WTT Feeder Cappadocia 2026.