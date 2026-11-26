Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το 2-4 της Μίλαν. Πού στάθηκε ο Ισπανός τεχνικός των Πειραιωτών.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου:

- Δεδομένων των απουσιών ο Ολυμπιακός έκανε την υπέρβαση για 60 λεπτά. Τι ήταν αυτό το οποίο έφταιξε και ήρθε η ήττα;

Είναι αυτό που είδατε, πραγματικά παίξαμε καλό ποδόσφαιρο μέχρι το 65′, αλλά δεχτήκαμε το πρώτο γκολ σε ένα κρίσιμο σημείο γιατί ήρθε μετά την ευκαιρία που είχαμε για το 3-0. Όταν μία ομάδα δέχεται δύο γκολ αλλάζει τις ισορροπίες. Όταν δε βάζεις το τρίτο γκολ και τελικά το δέχεσαι είναι κάτι που σε επηρεάζει. Το ματς ήταν επιπέδου UEFA Champions League και ο Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε σα να ήταν σε μία ανώτερη διοργάνωση απ’ αυτήν που είμαστε. Η Μίλαν αντέδρασε σωστά, εμείς δεν τα καταφέραμε και παρά την προσπάθειά μας δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας.

- Πόσο ικανοποιημένος μείνατε με την αμυντική τριάδα και πόσο το θεωρείτε πιθανό να δούμε μία παρόμοια διάταξη στα επόμενα ματς;

Είμαστε ευχαριστημένοι από το πως δούλεψε το σύστημα και είναι εντυπωσιακό το πως ανταποκρίθηκαν οι ποδοσφαιριστές παρά τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ένας προπονητής ποτέ δε σταματά να ψάχνει λύσεις και τώρα φτιάξαμε μία ανταγωνιστική ενδεκάδα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που είχαμε.

Είμαστε περήφανοι γιατί ήμασταν ανταγωνιστικοί και κοιτάξαμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι η AC Milan, στα μάτια. Είχαμε 18 σουτ στην εστία, ενώ η Μίλαν είχε 12. Είμαι σίγουρος πως αν είχαμε κρατήσει το υπέρ μας σκορ για πέντε ακόμη λεπτά θα είχαμε κερδίσει το ματς. Αλλά ξεμείναμε από δυνάμεις, προσπαθήσαμε να δώσουμε βοήθειες από τον πάγκο αλλά δεν τα καταφέραμε.

Σε πληγώνει αυτό όταν δέχεσαι την ισοφάριση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από το 2-0. Δεν υπήρχαν δυνάμεις για να αντιδράσουμε, αλλά είμαστε περήφανοι που ανταποκριθήκαμε απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο. Θα δούμε την κατάσταση κάποιων παικτών μας ενόψει του Άρη, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι αρκετά κουρασμένοι και θα δούμε με ποιους θα αγωνιστούμε στην επόμενη αναμέτρηση που έχουμε.

- Ο Ολυμπιακός είχε πέντε μεγάλες απουσίες, αλλά κοίταξε τη Μίλαν στα μάτια και έχασε το ματς από την κούραση, δεδομένου ότι η ομάδα έχει δύο ματς στα μέτρα του στη συνέχεια, πόσο ψηλά βλέπετε τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση;

Δεν μπορώ να σας απαντήσω που θα φτάσει η ομάδα, αλλά μπορώ να υποσχεθώ ότι ποτέ δεν θα σταματήσει η ομάδα να προσπαθεί και να παλεύει. Η Μίλαν είναι μία τεράστια ομάδα με μεγάλες δυνάμεις φυσικές και τεχνικές, ανώτερες από εμάς όπως φάνηκε στον αγώνα.

Όντως η κούραση μας δημιούργησε πρόβλημα, οι απουσίες δεν αποτελούν δικαιολογία, μένουμε στα 65 λεπτά που αντιμετωπίσαμε στα ίσια αυτόν τον τεράστιο αντίπαλο επιπέδου UEFA Champions League. Αν δεν έχεις όμως όλες τις δυνάμεις σου είναι δύσκολο να ακολουθήσεις την Μίλαν. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι πάντα θα τα δίνουμε όλα και θα κάνουμε πάντα ό,τι μπορούμε για να έχουμε αυτά τα 65 λεπτά του αγώνα. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά πάντα η προσπάθειά μας θα είναι στο μέγιστο για να κερδίζουμε.