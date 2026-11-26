Ο ΟΦΗ βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Άντερλεχτ και μείωσε το σκορ με εύστοχο πέναλτι του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ομίλου σε ευρωπαϊκές διοργάνωσεις.

Ο ΟΦΗ βρήκε γρήγορο στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο και «μπήκε» εκ νέου στο ματς. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας αξιοποίησαν πέναλτι που κέρδισαν μέσω VAR.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Θανάση Ανδρούτσου ο Πετρότ βρήκε την μπάλα με το χέρι σε μονομαχία με τον Δημήτρη Νικολάου και ο διαιτητής έπειτα από on-field review έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Ταξιάρχη Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, το σουτ του ήταν δυνατό και παρόλο βρήκε την μπάλα ο Κούζεμανς δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 1-2. O διεθνής μεσοεπιθετικός έφτασε τα πέντε γκολ με τα ασπρόμαυρα στο Europa League (2 προκριματικά και 3 στη League Phase), όντας πλέον ο κορυφαίος σκόρερ του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!