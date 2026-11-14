Ο Φάνης Μαρκουλάκης διεκδικεί μετάλλιο τόσο στο απλό, όσο και στο μικτό διπλό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Under 13 στο Νεβσεχίρ της Τουρκίας

Πολύ ευχάριστες επιφύλαξε για την ελληνική αποστολή το Σάββατο (14/11) στο Νεβσεχίρ της Καππαδοκίας η προτελευταία μέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Under 13.

Ο Φάνης Μαρκουλάκης, η μεγάλη εξ αρχής ελπίδα της χώρας για υψηλή διάκριση στη διοργάνωση, μπήκε στα προημιτελικά και των δύο ατομικών αγωνισμάτων και την Κυριακή (15/11) κυνηγά ισάριθμα μετάλλια!

Στα νοκ άουτ του απλού προχώρησε από τους «32» και τους «16», στο ταμπλό του διπλού μικτού σημείωσε δύο ακόμα νίκες σήμερα με την Ιταλίδα Σερένα Ροσάτι και φυσικά εμφανίζεται ικανός για σπουδαία πράγματα!

Ως νούμερο 10 στα seeding του απλού ο νυν Βαλκανιονίκης υλοποίησε τον στόχο, που έθεσε από πριν με τον προπονητή του Μιχάλη Αγγελίδη και με τη μεγάλη αξία του διεκδικεί πλέον τα επόμενα βήματα.

Ο Χανιώτης παίκτης, ως 8ο φαβορί στο διπλό μικτό απέχει μία νίκη από την εξασφάλιση του μεταλλίου, για το οποίο επίσης είχε γίνει λόγος από την αναχώρηση. Σημειωτέον, ότι η Ελλάδα πρώτη φορά στη μικρή ιστορία του θεσμού φτάνει σε αγώνες για μετάλλιο.

Χρονικά ήρθε πρώτα η επιτυχία στο διπλό μικτό. Το αγώνισμα συνεχίστηκε το Σάββατο από τον γύρο των «32» και έφερε νέες συγκινήσεις για τα γαλανόλευκα χρώματα με συνολικά τρία παιδιά. Ο Μαρκουλάκης και η Ροσάτι έδωσαν συναρπαστικό ματς με τους Φράντισεκ Τλούστι/Τερέζα Μπλέτσοβα από την Τσεχία (No 30).

Χάνοντας δύο σετ στην παράταση βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως γύρισαν την κατάσταση κατακτώντας εκείνοι το καθοριστικό σετ στην παράταση. Η εξέλιξη στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν το πιο εντυπωσιακό στοιχείο. Με σερί έξι πόντων το ελληνοϊταλικό δίδυμο πήρε προβάδισμα 7-3, μετά έφτασε στο 10-6, αλλά οι Τσέχοι ισοφάρισαν και μετά απέκτησαν και ματς πόιντ. Τελικά οι Μαρκουλάκης και Ροσάτι αξιοποίησαν το 7ο ματς μπολ για το 3-2 και την πρόκριση (11-4, 10-12, 13-15, 11-8, 15-13)

Στον επόμενο γύρο αναμετρήθηκαν με το γερμανικό δίδυμο των Τζόελ Ρόχαλι/Χάνα Σκλάουτς (Νο 32). Κάνοντας τη συνεργασία τους στο τραπέζι όλο και καλύτερη ήταν ακόμα πιο αποδοτικοί και κατάφεραν να επιβληθούν με 3-0 σετ. Το ματς δεν ήταν εύκολο βεβαίως, αλλά σε όλα τα κρίσιμα σημεία τα δύο παιδιά είχαν τις λύσεις (11-7, 11-7, 11-9).

Πρόκληση αποτελεί το πρωί (08:30 ώρα Ελλάδας) η αναμέτρηση με τους Λάντιμιρ Μαγιόροφ/Βου Μισέλ, νούμερο 3 στο αγώνισμα. Όχι μόνο γιατί ενδεχόμενη νίκη οδηγεί στα μετάλλια, αλλά και γιατί ο αθλητής από την Ισπανία και η αθλήτρια από την Ελβετία κατέκτησαν τον ευρωπαϊκό τίτλο στο απλό στην περσινή διοργάνωση στη Σουηδία!

Οι Αλεξίδης/Μαδέση (Νο 26) είχαν στον 3ο γύρο πολύ δύσκολο έργο εναντίον των Πιέτρο Καμπάνια/Χου Ένγια από την Ιταλία και την Ελβετία αντίστοιχα, που είναι 1ο φαβορί. Αποκλείστηκαν με 3-0, όμως στάθηκαν εξαιρετικά μάλιστα διεκδίκησαν γερά το 1ο και το 2ο σετ (12-14, 8-11, 5-11).

Στο κυρίως ταμπλό του απλού παμπαίδων ο Μαρκουλάκης παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμος σε κάθε κομμάτι. Στον 1ο γύρο είχε bye και στους «32» απέκλεισε δύσκολα τον Ισπανό Ντάνιελ Κασκουέρο (Νο 13) με 3-1 σετ. Στο 4ο σετ έκανε ανατροπή από 6-9 (11-8, 6-11, 11-6, 13-11).

Υψηλά στάνταρ απόδοσης χρειάστηκε και στους «16» κόντρα στον Αρτούρ Σιαν από τη Γαλλία (Νο 45). Είχε και την απαιτούμενη σταθερότητα και απέκλεισε με 3-0 σετ έναν ικανότατο αριστερόχειρα αθλητή κινεζικής καταγωγής (11-6, 11-8, 11-8).

Τον καθοριστικό αγώνα για τη διασφάλιση μεταλλίου τον δίνει αύριο με αντίπαλο τον Μπάλιντ Γκίλιζ (Νο 15). Ο Ούγγρος πρωταθλητής προχωρά επίσης αήττητος στο αγώνισμα. Ο αγώνας διεξάγεται στις 09:20.

Σε δύο ακόμα περιπτώσεις ήρθαν καλά πλασαρίσματα. Ο Νίκος Αλεξίδης πήγε στις θέσεις 17-32 του απλού παμπαίδων, ενώ κατετάγη και στις αντίστοιχες θέσεις του διπλού μικτού Under 13 με την Κλειώ Μαδέση. Στα B Finals εξάλλου, που είναι τρόπον τινά, τα consolation του απλού είχε θετική πορεία ο Γιάννης Στογιάννης μέχρι τις θέσεις 9-16.

Ο Αλεξίδης (νούμερο 18 στα seeding του αγωνίσματος) μπήκε πολύ καλά στο ταμπλό και 1ο γύρο ξεπέρασε το υψηλό εμπόδιο του Βέλγου Άντεν Μπρέκμανς (No 41) με 3-1 σετ (11-4, 11-9, 9-11, 11-9). Αμέσως μετά ανέβηκε ο βαθμός δυσκολίας ενάντια στον Γερμανό Κιρίλ Μαναλάκι (Νο 14) και ήρθε ο αποκλεισμός με 3-0 σετ (4-11, 9-11, 4-11).

Στο ταμπλό B Finals των αγοριών ο Στογιάννης απέκλεισε στους «64» τον Ντένατ Μακόλι από το Κόσοβο με 3-1 σετ (11-6, 8-11, 11-6, 11-5). Στους «32» με νέα αξιόλογη εμφάνιση νίκησε σε ισορροπημένη αναμέτρηση τον Τούρκο Ντεμίρ Γιονού, επίσης στα τέσσερα σετ (3-11, 11-6, 11-8, 11-7). Ήταν θετικός και στους «16» απέναντι στον Ντάνιελ Σούκι από τη Σλοβακία, προηγήθηκε με 2-1 σετ, αλλά τελικά λύγισε με 3-2 κι έμεινε έξω από την 8άδα (14-16, 11-9, 11-7, 9-11, 8-11).

Στο ταμπλό B Finals των κοριτσιών η Κατερίνα Παπαλέξη πέτυχε αξιοσημείωτη νίκη στον 1ο γύρο κόντρα στην Ντάνα Χάσπελ με 3-2 σετ. Η Γερμανίδα μπορεί να βρέθηκε στους αγώνες «παρηγοριάς», όμως άρχισε την πορεία της ως 9ο φαβορί της διοργάνωσης (7-11, 11-9, 11-5, 9-11, 11-5). Η Θεσσαλονικιά διεθνής αποκλείστηκε στις «32» από την Τουρκάλα Γκιζέμ Σιγκίλ με 3-1 σετ (13-11, 8-11, 4-11, 4-11). Να προστεθεί ότι για το ατομικό αγώνισμα η Παπαλέξη είχε στο πλευρό της στο Νεβσεχίρ τον προπονητή της στη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης Ανδρέα Μίντση.

Η Μαδέση αποκλείστηκε στον γύρο των «64» από τη Λιθουανή Έβα Σαλκοβσκάιτε με 3-1 σετ (7-11, 9-11, 11-8, 6-11). Η Κουτρουμπά κάμφθηκε επίσης στον 1ο γύρο από την Νταρίνα Κόνσα από την Εσθονία με 3-2 σετ (10-12, 6-11, 11-8, 11-9, 11-5).

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