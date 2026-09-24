Από τέσσερις αθλητές και τρεις αθλήτριες θα αποτελείται η σύνθεση της εθνικής ομάδας πινγκ πονγκ για το επερχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων στη Λιουμπλιάνα.

Γρήγορα στη σεζόν έρχεται και η τρίτη μεγάλη διοργάνωση για τις εθνικές ομάδες πινγκ πονγκ έπειτα από τους Μεσογειακούς Αγώνες και το βαλκανικό πρωτάθλημα. Από την Κυριακή 11 μέχρι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στη Λιουμπλιάνα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων ανδρών-γυναικών και θα συγκεντρώσει την αφρόκρεμα της ηπείρου.

Η ελληνική αποστολή συγκροτήθηκε και περιλαμβάνει τέσσερις αθλητές και τρεις αθλήτριες με βάση το αριθμητικό όριο, που προέβλεπε η προκήρυξη.

Στο Arena Stožice θ’ αγωνιστούν οι Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Αλέξανδρος Μαδέσης, Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Ιωάννα Γερασιμάτου. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές Κώστας Βατσακλής και Χρήστος Λάμης θα είναι στο κοουτσάρισμα.

Το European Individual Championships έχει και φέτος όλα τα ατομικά αγωνίσματα, δηλαδή το απλό και το διπλό σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και το διπλό μικτό και πέρα από το κυνήγι μεταλλίων δίνει επιπλέον κίνητρα στους αθλητές.

Ένα βασικό είναι η σύνδεση με τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες 2027, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη τον προσεχή Ιούνιο. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει και το μικτό ομαδικό (λόγω της εισόδου του στο Ολυμπιακό πρόγραμμα από το Λος Άντζελες) και οι προκρίσεις θα βασιστούν στην ειδική ευρωπαϊκή κατάταξη του συγκεκριμένου αγωνίσματος.

Μία κατάταξη, που εκδίδεται από τον Αύγουστο του 2026. Η καθοριστική για τις προκρίσεις θα είναι αυτή του Νοεμβρίου 2026 και θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Για το ειδικό μηνιαίο ranking μετρούν οι επιδόσεις των αθλητών/τριών σε όλα τα αγωνίσματα, συνεπώς για κάθε χώρα έχουν σημασία στη Λιουμπλιάνα και οι πορείες στα διπλά.

Στο διπλό ανδρών ο Γκιώνης θα συνεργαστεί άλλη μια φορά με τον Σλοβάκο αμυντικό Βανγκ Γιανγκ, με τον οποίο έχουν φτάσει μέχρι κι ένα βήμα μακριά από το μετάλλιο Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Το ελληνικό δίδυμο θα συγκροτήσουν ο Σγουρόπουλος με τον Σταματούρο και σε λίστα αναμονής για ξένο συμπαίκτη βρίσκεται ο Μαδέσης.

Στο διπλό γυναικών θ’ αγωνιστούν μαζί οι πρωταθλήτριες Ελλάδας Τόλιου και Γερασιμάτου, ενώ η Παπαδημητρίου θα έχει παρτενέρ τη Γαλλίδα Αλεξία Νοντίν. Στο διπλό μικτό τα ελληνικά ζευγάρια (που δεν γίνεται να είναι πάνω από δύο) συνθέτουν ο Γκιώνης με την Τόλιου και ο Σταματούρος με την Παπαδημητρίου, που επιτυχώς έχουν συνεργαστεί και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις.

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα δώσει προκρίσεις για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων του 2027. Στο απλό είναι από 32 συν ορισμένες ακόμα θέσεις για αθλητές ή αθλήτριες, που θα έχουν αποκλειστεί στον 1ο γύρο.

Πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Στα τρία αγωνίσματα του διπλού θα είναι από 16 συν λίγες ακόμα θέσεις για ζευγάρια, που θα έχουν φτάσει μέχρι τον γύρο των «32». Για όλες τις πρόσθετες θέσεις θα ληφθούν υπόψη οι πίνακες αξιολόγησης. Γενικά όλοι οι διεθνείς μας θα κοιτάξουν να συλλέξουν βαθμούς παράλληλα με τον στόχο να προχωρήσουν όσο γίνεται περισσότερο.

Απευθείας στο κυρίως ταμπλό του απλού προκρίνονται 32 αθλητές και 32 αθλήτριες. Τα ταμπλό θα είναι των «64».

Όλοι οι Έλληνες διεθνείς θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία των προκριματικών γκρουπ. Αυτά θα είναι μάξιμουμ των 4ων αθλητών ή αθλητριών.

Στην ιστοσελίδα της ETTU αναφέρονται συνολικά 255 δηλώσεις συμμετοχής. Στους άνδρες 138 άνδρες και στις γυναίκες 127.

Στα διπλά 16 ζευγάρια μπαίνουν απευθείας στο main draw. Θα προηγηθούν προκριματικά επίσης σε νοκ άουτ ταμπλό.

Οι πρώτες κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Σλοβενία το βράδυ της Παρασκευής (9/10).

Στα διπλά η ιστοσελίδα της διοργάνωσης αναφέρει ότι οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής είναι 63 στο διπλό ανδρών, 57 στο διπλό γυναικών και 70 στο διπλό μικτό.



