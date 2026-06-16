Μεγάλη άνοδος της Ελλάδας στο World Team Ranking μετά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Μετά από πολύ καιρό οι εθνικές μας ομάδες επιτραπέζιας αντισφαίρισης παίρνουν ενθάρρυνση και τόνωση από τους διεθνείς πίνακες αξιολόγησης. Παρουσιάζουν μαζί μεγάλη άνοδο στο World Team Ranking ύστερα από τη συμμετοχή τους στο επετειακό Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου.

Με την επανεμφάνισή τους στον θεσμό οι άνδρες μετακινήθηκαν στο νούμερο 50 από το 63 του Μαΐου και οι γυναίκες στο 69 με άνοδο 31 θέσεων. Μπορεί αμφότερες να μην προχώρησαν στο κυρίως ταμπλό των «32», οι μεν να ηττήθηκαν στο καθοριστικό ματς της δεύτερης προκριματικής φάσης και οι δε ν’ αποκλείστηκαν στα γκρουπ, ωστόσο περίμεναν ουσιαστική βαθμολογική συγκομιδή και αυτή ήρθε.

Οι πίνακες του Ιουνίου εκδόθηκαν αρχικά από την ITTF πριν από δύο εβδομάδες -με την είσοδο του μήνα. Ωστόσο, στην ανάλυση δεν συμπεριλήφθηκαν άμεσα τα αποτελέσματα των χωρών στο Λονδίνο. Στην πορεία έγιναν οι υπολογισμοί, αφαιρέθηκαν για τις εθνικές ομάδες και οι βαθμοί, που κρατούσαν από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2024 και προστέθηκαν τώρα οι νέοι πόντοι χωρίς να χρειαστεί να εκδοθούν νέες κατατάξεις (που, έτσι κι αλλιώς, για το ομαδικό είναι μηνιαίοι).

Στην ανανέωση του ranking list των ανδρικών ομάδων λοιπόν, η Ελλάδα πήγε στο νούμερο 50. Αποκόμισε 166 βαθμούς από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα και στο σύνολο εμφανίζει 386. Στην κορυφαία διοργάνωση είχε κατακτήσει αρχικά με δύο νίκες τη 2η θέση στον όμιλό της (πίσω από την Πορτογαλία) και στο στάδιο 2 αποκλείστηκε από τη Μολδαβία. Με δεδομένο ότι το κυρίως ταμπλό ήταν των «32» η παγκόσμια ομοσπονδία αναφέρει στους πίνακες ότι η εθνική μας πήρε την 33η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Στην αντίστοιχη κατάταξη των γυναικών η Ελλάδα είχε ήδη μία βελτίωση στη 1 Ιουνίου όταν δημοσιεύτηκαν οι νέοι πίνακες. Με βάση τις ατομικές θέσεις των πρώτων αθλητριών της είχε πάει στο νούμερο 93 από το 100 του Μαΐου. Όταν μετρήθηκαν και τα πεπραγμένα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα η άνοδος έγινε αισθητά μεγαλύτερη. Η εθνική μας ομάδα βρέθηκε στο νούμερο 69 με 166 βαθμούς συνολικά. Από τους αγώνες στην αγγλική πρωτεύουσα, όπου υπέστη δύσκολα δύο ήττες, πήρε 120 βαθμούς από το Λονδίνο. Τον προηγούμενο μήνα ήταν στο νούμερο 100 με 38 μόλις βαθμούς. H ITTF την υπολογίζει στην 37η θέση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 2026.