Με ξεχωριστή επιτυχία φιλοξενήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 11ο πρωτάθλημα Τύπου στο πινγκ πονγκ.

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πήραν τον... αγωνιστικό λόγο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και του... έδωσαν και κατάλαβε. Έγιναν οι πρωταγωνιστές στο 11ο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ για τα media και κινήθηκαν ακριβώς στο πνεύμα του θεσμού.

Έδωσαν άφθονα παιχνίδια με πολύ χαμόγελο και εξαιρετική διάθεση, έκαναν παρέες με φίλους, όπως και νέες γνωριμίες και φυσικά είχαν ουσιαστική ανανέωση της επαφής τους με το ολυμπιακό άθλημα.

Σαράντα αθλούμενοι συγκεντρώθηκαν στο φετινό ραντεβού και χωρίστηκαν στις κατηγορίες ανεξαρτήτων ανδρών, ανεξαρτήτων γυναικών και νυν και πρώην αθλητών. Απόλαυσαν δράση πέντε ωρών σε τέλειες συνθήκες, όποτε είχαν ευκαιρία έδιναν και φιλικά ματσάκια εκτός προγράμματος και αναμφίβολα υπογράμμισαν με την παρουσία τους και τα οφέλη στην αθλητική ενασχόληση των εργαζομένων.

Τίμησαν άλλη μια χρονιά το event, που είχε κάνει αρχή πριν από 15 χρόνια στην ίδια αίθουσα κι από την άλλη πλευρά τούς τίμησαν και οι συνδιοργανωτές με διάφορες παροχές και πολύ καλή οργάνωση.

Η οικοδέσποινα Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης είχε και φέτος συνεργασία για το τουρνουά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλούμενων Εργαζομένων στα ΜΜΕ και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Συνεργασία, που απέφερε ένα πολύ ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, ικανοποιώντας όλους τους αθλούμενους.

Η σημερινή ήταν η τελευταία διοργάνωση επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο ΣΕΦ πριν από τις εργασίες για την αναμόρφωση του σταδίου, που υποχρεώνουν και το άθλημα ν’ αφήσει την αίθουσα… Με συνολικά 10 συναντήσεις εκεί το πρωτάθλημα Τύπου ταυτίστηκε με το φαληρικό στάδιο και η ευχή όλων ήταν να φιλοξενηθεί ξανά κάποια στιγμή το event στον καταπληκτικό αυτό χώρο...

Διάφορα πράγματα τόνισαν τον εορταστικό χαρακτήρα των αγώνων και τα παραθέτουμε:

Στην προθέρμανση και στην ώρα των πρώτων κληρώσεων έπαιζε από τη μικροφωνική εγκατάσταση ξένη μουσική, στους ρυθμούς των αγώνων.

Η θερμοκρασία ήταν ιδανική, καθώς με τις ντουλάπες κλιματισμού σε λειτουργία υπήρχε από την αρχή δροσιά.

Οι απονομές των επάθλων έγιναν με κάθε επισημότητα. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή, το βάθρο των επίσημων αγώνων της ΕΦΟΕπΑ, που αποτελεί μία από τις μεγάλες χορηγίες του Ομίλου KOUSGroup για τον εξοπλισμό του σταδίου.

Μετά από την απονομή επάθλων στις γυναίκες οι συμμετέχοντες βγήκαν αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το βάθρο και τα μπάνερς των χορηγών.

Κάποιοι αθλούμενοι επισκέφτηκαν το ΣΕΦ οικογενειακώς και μία πολύ ωραία εικόνα ήταν ότι όλα τα παιδάκια πέρασαν σε ελεύθερες στιγμές από τα τραπέζια για να ψυχαγωγηθούν κι αυτά με τη ρακέτα.

Σε τραπέζι στην είσοδο η ΕΦΟΕπΑ είχε βάλει μπανάνες, χυμούς και μπισκότα για όλο τον κόσμο. Επίσης είχε ετοιμάσει υπέροχα αναμνηστικά διπλώματα (πέρα από εκείνα των νικητών) και τα μοίρασε στους αθλούμενους, όπως και σε παιδιά.

Ο ΠΣΑΕ ΜΜΕ πρόσφερε και φέτος μεγάλες συσκευασίες με μπουκαλάκια νερό. Τοποθέτησε επίσης, δύο μπάνερ στον χώρο των απονομών, όπου εκτός από το δικό του λόγκο υπήρχαν τα σήματα όλων των Ενώσεων Τύπου, οι οποίες υποστήριξαν τη διοργάνωση. Ο Σύλλογος βοήθησε επίσης σήμερα σε διαδικαστικά θεματάκια, όπως και στην τακτοποίηση του χώρου.

Το πρακτορείο INTIME έκανε χορηγία την κάλυψη της διοργάνωσης με φωτογραφίες.

Σαν γκεστ μετείχε στο τουρνουά ο διακεκριμένος πιγκπονίστας με αναπηρίες του Παναθηναϊκού Δημήτρης Λαγός. Ήρθε στο ΣΕΦ ως συνοδός και όταν του προτάθηκε να πάρει μέρος ανταποκρίθηκε με χαρά και από την πλευρά του χάρηκε τα παιχνίδια.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο παλαίμαχος φωτογράφος Αριστοτέλης Σαρρηκώστας. Ο άνθρωπος, που έγινε θρύλος ως ο φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου και στην πλούσια καριέρα του κατέγραψε τις σημαντικότερες στιγμές της μεταπολίτευσης, ήρθε πρώτη φορά στο τουρνουά και κάθισε μέχρι το τέλος απολαμβάνοντας κάθε αγώνα του.

Ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Παναγιώτης Τζόβολος βρέθηκε για ώρες στο ΣΕΦ και βοήθησε και στη γραμματεία. Γνώρισε εκπροσώπους του Τύπου, συζήτησε μαζί τους και έκανε και την απονομή στην κατηγορία γυναικών.

Στη δεύτερη χρονιά, που ο ΠΣΑΕ ΜΜΕ έγινε πολύτιμος αρωγός του τουρνουά (μεταξύ άλλων δράσεων, διοργανωτής θυμίζουμε στα πρωταθλήματα Τύπου σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ), ο πρόεδρος του διοικητικού του συμβουλίου Τάσος Δρακωτός ήταν κοντά στους αθλούμενους. Απένειμε τα έπαθλα στην κατηγορία ανεξαρτήτων Α’ κατηγορίας. Ο υπεύθυνος Τύπου του ΠΣΑΕ ΜΜΕ Γιάννης Παγκαλιάς έκανε τις απονομές στη Β’ κατηγορία ανεξαρτήτων και στη Β’ κατηγορία νυν και πρώην αθλητών.

Στις διαιτησίες βοήθησαν και παιδιά εκπροσώπων του Τύπου και φυσικά αυτό ενίσχυσε το εορταστικό κλίμα.

Το βασικό σε τέτοιες διοργανώσεις είναι η σωματική άσκηση και η διασκέδαση, αλλά έχει πολύ …γούστο κι όταν υπάρχει αγωνιστικό πάθος. Πανηγυρισμοί σε κρίσιμους πόντους για μετάλλια και ζεστά χειροκροτήματα σε θεαματικούς πόντους συμπλήρωσαν το δυνατό σκηνικό.

Οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε κατηγορία

Α’ κατηγορία ανεξαρτήτων

1. Γιάννης Σπανούδης Εκδότης Kroma.gr

2. Παύλος Τόρης Creative Media Θεατρική στήλη

3. Νίκος Ράμμος Δημοσιογράφος Βήμα

-. Γιώργος Στεργιόπουλος Δημοσιογράφος Sportsland TV

Β’ κατηγορία ανεξαρτήτων

1. Παναγιώτης Γκανάς Social Media STAR Channel

2. Παύλος Δερμιτζάκης Συντάκτης Iefimerida

3. Δημήτρης Κασσαβέτης Δημοσιογράφος Eurosport Greece

-. Παναγιώτης Μαυραγάνης Δημοσιογράφος ΕΡΤ

Α’ κατηγορία νυν και πρώην αθλητών

1. Πέτρος Γιαννακούρης Φωτογράφος Associated Press

2. Ναπολέων Λεονταρίδης Λιθογράφος

3. Βασίλης Καζής Μουσικό Ρεπορτάζ Kroma.gr

-. Νίκος Λάκατας Δημοσιογράφος ΑΠΕ – ΜΠΕ

Β’ κατηγορία νυν και πρώην αθλητών

1. Νώντας Κυπραίος Ιστοσελίδα TT News

2. Γιάννης Στρατούλης Εταιρεία Innews

3. Θεόφιλος Μάτης SBC TV

-. Χάρης Εργατίδης Φωτογράφος

Κατηγορία γυναικών