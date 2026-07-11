Ο Ζότα Σίλβα βρίσκεται εκτός αποστολής για τη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν, για να δώσει το «παρών» στην πιο ευχάριστη στιγμή της ζωής του.

Ο Ζότα Σίλβα αποχώρησε από την Ολλανδία και ως εκ τούτου δεν θα βρίσκεται στη διαθεσιμότητα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά απέναντι στη βέλγικη Λέουβεν.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών ζήτησε και πήρε ειδική άδεια από τον Ισπανό τεχνικό να αποχωρήσει από την προετοιμασία για να βρεθεί κοντά στη σύντροφο του, Ρίτα Ριμπέιρο, η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Έτσι και αλλιώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της πρώτης φάσης της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων, καθώς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα θα ακολουθήσει τριήμερο ρεπό, προτού ξεκινήσει η δεύτερη φάση της προετοιμασίας, που θα διεξαχθεί και αυτή στην Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ολιγοήμερων διακοπών αρκετοί ποδοσφαιριστές αναμένεται να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους, ενώ ορισμένοι παίκτες όπως οι Ροντινέι, Κλέιτον και Αντρέ Λουίς θα παραμείνουν στο Αμστερνταμ συνοδεία των συντρόφων τους.

Θυμίζουμε πως το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 25, με τους Πειραιώτες να δίνουν σε αυτό το διάστημα φιλικούς αγώνες με τις Φορτούνα Σιτάρντ (17 Ιουλίου 2026, 19:30), Άγιαξ (18 Ιουλίου 2026, 16:30), Αντβέρπ (24 Ιουλίου 2026, 20:00) και Άλκμααρ (25 Ιουλίου 2026, 16:00).