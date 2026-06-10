Στον 3ο προκριματικό γύρο αποκλείστηκε ο Γκιώνης στο WTT Contender του Ζάγκρεμπ

Στον γύρο των «32», τον 3ο της προκριματικής διαδικασίας, σταμάτησε σήμερα 10/06 η πορεία του Παναγιώτη Γκιώνη στο World Table Tennis Contender του Ζάγκρεμπ.

Διακόπηκε έναν γύρο πριν από τα καθοριστικά παιχνίδια πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό από τον συμπαίκτη του στην Μπογκόρια, Πολωνό Μάρεκ Μπαντόφσκι, ο οποίος αποδείχτηκε εξαιρετικός απέναντι στην άμυνα και άριστα διαβασμένος για το παιχνίδι του Έλληνα άσου.

Στη χτεσινή εναρκτήρια μέρα του δυνατού τουρνουά από τη δεύτερη βαθμίδα της WTT ο Γκιώνης (νούμερο 186 στο world ranking) είχε προχωρήσει με δύο νίκες. Η δεύτερη, κόντρα στον Κινέζο Χουάνγκ Γιουζένγκ (νούμερο 60 στον κόσμο), είχε μεγάλη δυσκολία, ξεχωριστή αξία και δημιούργησε αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Σήμερα όμως, ο πολύπειρος αμυντικός δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και την ίδια ώρα ο Μπαντόφσκι (Νο 142) ήταν πολύ σταθερός και ελαχιστοποίησε τα λάθη. Οι δυο τους είναι οκτώ χρόνια συμπαίκτες στην Μπογκόρια Γκρότζικ, γνωρίζονται άριστα μεταξύ τους από τις αμέτρητες ώρες κοινών προπονήσεων και σε τέτοιες περιπτώσεις το θεωρητικό πλεονέκτημα το παίρνει ο επιθετικός.

Αυτό φάνηκε και σήμερα, ο Πολωνός απέδωσε πολύ καλά με επιθέσεις και από το backhand και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υστέρησε ο πρωταθλητής μας και έχασε αρκετές φορές «δικά» του χτυπήματα μοιραία ήρθε η ήττα με 3-0 σετ.

Ένα μεγάλο σερί μετά το 3-4 έφερε τον Μπαντόφσκι σε πλεονεκτική θέση στο 1ο σετ και τελικά τού χάρισε το προβάδισμα. Επιπλέον μπήκε ιδανικά στο 2ο σετ και προηγήθηκε 5-0. Ο Γκιώνης δεν βρήκε ρυθμό και γράφτηκε με διαφορά το 2-0. Στο 3ο σετ βρέθηκε πίσω 3-0 και ο Κώστας Βατσακλής έκανε χρήση του τάιμ άουτ. Στην επιστροφή στο τραπέζι ήρθαν δύο πόντοι και αυτή τη φορά πήρε το τάιμ άουτ ο Πολωνός. Δεν άλλαξαν όμως, περισσότερο τα πράγματα. Ο αντίπαλος ξέφυγε με νέο ξέσπασμα ο Γκιώνης δεν επανήλθε πνευματικά και ήρθε το τελικό σκορ (6-11, 3-11, 3-11).

Ο Μπαντόφσκι πέρσι είχε είσοδο στα προημιτελικά του WTT Feeder της Πάρμα, ενώ μέσα στο 2026 είχε δύο πλασαρίσματα στις θέσεις 9-16 στα Feeder της και του Ντίσελντορφ και του Χάβιροφ. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Ζάγκρεμπ ήρθε η ώρα να πάρει ο πρωταθλητής μας χρόνο ξεκούρασης ύστερα από μία μεγάλη και κοπιαστική σεζόν, η οποία είχε αρχίσει τον Αύγουστο του 2025.