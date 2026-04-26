Παναθηναϊκός: Στην τρίτη θέση του Europe Trophy γυναικών
Σε πολύ υψηλό επίπεδο διατηρήθηκε στο Ευρωπαϊκό στερέωμα η γυναικεία ομάδα πινγκ πονγκ του Παναθηναϊκού καθώς κατάφερε και νίκησε την ισχυρή Χαέν με 3-0 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.
Πρόκειται για τη δεύτερη σπουδαιότερη πορεία έπειτα από την κατάκτηση του θεσμού το 2022 και την περσινή παρουσία στα ημιτελικά
Το «τριφύλλι» διατηρήθηκε σε top επίπεδο στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο θεσμό καθώς παραμένει κάτοχος του μια φορά και τώρα έχει μια 3η θέση και πέρυσι μια παρουσία στα ημιτελικά.
- Ραμίρεζ-Νικολέτα Στεφάνοβα 1-3 (8-11, 6-11, 11-8, 3-11)
- Μπουένο-Ντίνα Μεσρέφ 0-3 (8-11, 8-11, 4-11)
- Πεσότσκα-Κατερίνα Τόλιου 0-3 (0-11, 0-11, 0-11)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.