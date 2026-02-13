Με πρωταγωνιστή τον Γκιώνη η Μπογκόρια στο Final 4 του Champions League

Ο Παναγιώτης Γκιώνης για δεύτερη στη σειρά αγωνιστική περίοδο θα παίξει με την πολωνική Μπογκόρια στο Final 4 του Champions League.

Η Μπογκόρια Γκρότζισκ βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four του Champions League επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Τα κατάφερε με άγχος και η νέα ευρωπαϊκή της διάκριση είχε για πολλοστή φορά τη σφραγίδα του Παναγιώτη Γκιώνη.

Στον πολωνικό «εμφύλιο» με την Όρλις 1924 γνώρισε απόψε ανώδυνη ήττα με 3-2 στην έδρα της και πανηγύρισε την είσοδο στην κορυφαία 4άδα.

Η Μπογκόρια είχε επικρατήσει 3-1 στην πρώτη αναμέτρηση. Στον καθοριστικό δεύτερο προημιτελικό, που κράτησε πάνω από τρεισήμισι ώρες, βρέθηκε να χάνει 2-0 και δημιουργήθηκε πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να ηττηθεί 3-0 ή 3-1 και να κριθεί η πρόκριση στο λεγόμενο golden match (τρία έξτρα ματς, που έχουν από ένα σετ).

Ο Έλληνας άσος όμως, έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή. Επικράτησε στο μοναδικό του παιχνίδι βρίσκοντας τις λύσεις σε πολλή πίεση, μείωσε σε 2-1 κι όταν αργότερα ήρθε εξίσου δύσκολα η ισοφάριση σε 2-2 από τον συμπαίκτη του τον Μπαντόφσκι εξασφαλίστηκε και η πρόκριση για την Μπογκόρια.

Ο αγώνας έγινε σε εορταστική ατμόσφαιρα, με μουσική, προβολείς, παρουσίαση των ομάδων και κυρίως με τύμπανα και θερμές εκδηλώσεις από φιλάθλους και των δύο ομάδων. Σε σχέση με την πρώτη συνάντηση, στις 17/01 στο Suchedniów, είχαν και οι δύο ομάδες αλλαγές στη σύνθεση. Τώρα ήταν παρόντες οι Ιάπωνες αθλητές τους και για την Μπογκόρια έλειπε λόγω τραυματισμού στον προσαγωγό ο κορυφαίος Πολωνός Μίλος Ρετζίμσκι.

Ο Γκιώνης αναμετρήθηκε ξανά με τον εξελίξιμο Πολωνό Ματέους Ζαλέφσκι. Αυτή τη φορά όμως, είχε ξεκάθαρα πιο δύσκολο έργο. Πήρε οριακά το 1ο σετ, δέχτηκε την ισοφάριση και ξαναπήρε το προβάδισμα με ανατροπή από 4-8. Με την εμπειρία και τη νοοτροπία νικητή διαμόρφωσε, επίσης με την ελάχιστη διαφορά, το τελικό 3-1 κι έδωσε το έναυσμα για την πρόκριση. Ο Μπαντόφσκι και ο Σλοβένος Κοζούλ έφτασαν ξανά στα πέντε σετ, όπως και στον πρώτο προημιτελικό και ο Πολωνός ξεκαθάρισε την υπόθεση πρόκριση για την ομάδα του μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς. Στο τέλος ο αγώνας των αθλητών από την Ιαπωνία σταμάτησε μετά το 1ο σετ καθώς ήταν από την αρχή αδιάφορος.

Η εξέλιξη του αγώνα Μπογκόρια – Όρλις 1924 2-3

Μάρεκ Μπαντόφσκι – Σατόσι Άιντα 2-3 (11-9, 3-11, 8-11, 12-10, 4-6)

Τζιν Τακούγια - Ντένι Κοζούλ 1-3 (12-14, 4-11, 11-6, 8-11)

Παναγιώτης Γκιώνης – Ματέους Ζαλέφσκι 3-1 (11-9, 6-11, 11-9, 11-9)

Μπαντόφσκι – Κοζούλ 3-2 (9-11, 11-9, 11-9, 5-11, 6-2)

Τακούγια - Άιντα 0-3 (2-11, 0-11, 0-11)

Στο Final Four της Γερμανίας η Μπογκόρια θα αντιμετωπίσει πιθανότατα την οικοδέσποινα Σααρμπρούκεν. Η σημερινή πρωταθλήτρια Ευρώπης δίνει την Παρασκευή (13/2) τη ρεβάνς με τη γαλλική Ενεμπόν και στον πρώτο προημιτελικό είχε επιβληθεί 3-0 εκτός έδρας.