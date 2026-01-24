Ο Ολυμπιακός το ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό στην Α1 ανδρών

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 4-1 στην κατάμεστη αίθουσα του ΣΕΦ και στο ντέρμπι κορυφής στην Α1 ανδρών στο πινγκ πονγκ.

Στα πέντε επί μέρους ματς κρίθηκαν οι αγώνες κορυφής στην Α1 εθνική κατηγορία ανδρών κι ανέδειξαν θριαμβευτές τον Ολυμπιακό στους άνδρες και τον Παναθηναϊκό στις γυναίκες στο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ.

Ύστερα από σπουδαία ματς σε θέαμα, ένταση και συναγωνισμό και μπροστά σε περισσότερους από 200 θεατές, που κατέκλυσαν την αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός κατέβαλε τον Παναθηναϊκό με 4-1 και ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ με το ίδιο σκορ στις γυναίκες.

Τα ντέρμπι ήταν για την 7η και τελευταία στον 1ο γύρο αγωνιστική κι έφεραν τις δύο ομάδες μόνες στην κορυφή της βαθμολογίας. Μέχρι την έναρξη των αγώνων ήταν επίσης αήττητοι ο Παναθηναϊκός στους άνδρες και η ΑΕΚ στις γυναίκες και τώρα υποχώρησαν στη 2η θέση.

Τα ντέρμπι των κορυφαίων αθλητικών σωματείων δέσποζαν στο σημερινό πρόγραμμα της Α1 και είναι ευχάριστο που πέρα από το κοινό έσπευσαν στο ΣΕΦ και επίσημοι. Στην κερκίδα ήταν ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, που έτσι κι αλλιώς, είναι πολύ κοντά στο άθλημα.

Στους άνδρες ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε πρώτη φορά φέτος με το νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Σουηδό Μέρεγκορντ κι αυτό του έδωσε ένα αβαντάζ. Ο Παναθηναϊκός μετά το Europe Trophy είχε τον Κιμ Ταεχιούν (που αγωνίζεται με την υπηκοότητα της Μάλτας) και στο ελληνικό πρωτάθλημα και προσωρινά ισοφάρισε με δική του νίκη.

Το κλειστό τρίτο ματς μεταξύ Σταματούρου και Κωνσταντινόπουλου ήταν κρίσιμο. Επικράτησε ο πρώτος κι έριξε ξεκάθαρα την πλάστιγγα για τον Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-1

Τρουλς Μέρεγκορντ - Παναγιώτης Γκιώνης 3-0 (11-7, 11-6, 14-12)

Γιάννης Σγουρόπουλος - Κιμ Ταεχιούν 0-3 (10-12, 6-11, 7-11)

Γιώργος Σταματούρος - Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος 3-1(11-9, 13-11, 10-12, 11-8)

Μέρεγκορντ – Κιμ 3-0 (11-6, 11-4, 11-9)



Τα αποτελέσματα της ημέρας στην Α1

ΑΟ Ταταύλα - Πέρα Αθηνών 4-1

Άρης Νικαίας – ΑΕΚ 2-4

Ξυλόκαστρο – ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη 4-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-1



Η βαθμολογία

(Σε 7 αγωνιστικές)

1.Ολυμπιακός 14

2.Παναθηναϊκός 13

3.ΑΟ Ταταύλα 11

4.ΑΕΚ 11

5.ΑΟ Ξυλοκάστρου 11

6.Άρης Νικαίας 9

7.ΑΣ Πέρα Αθηνών 8

8.ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη 7

Ο Παναθηναϊκός το ντέρμπι από την ΑΕΚ στην Α1 γυναικών

Στην Α1 γυναικών Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συναντήθηκαν δεύτερη φορά σε έξι μέρες μετά την αναμέτρηση στη Λευκωσία για το Europe Trophy. Εκεί είχε πανηγυρίσει τη νίκη η Ένωση με 3-2, τώρα επικράτησε ο Παναθηναϊκός με 4-1 και πήρε ένα πρώτο πλεονέκτημα στη μάχη για τον τίτλο. Τη μεγάλη νίκη έβγαλε η Ιταλίδα Στεφάνοβα στο τέταρτο στη σειρά ματς όταν κατέβαλε τη Ρουμάνα πρωταθλήτρια Ευρώπης Ζαχάρια.

Κατέκτησε μάλιστα όλα της τα σετ στην παράταση! Όταν έγινε το 3-1 ήταν και ψυχολογικό το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, που έφτασε εμφατικά στην αύξηση του απόλυτου.

Η εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-4

Έλενα Ζαχάρια – Ιωάννα Γερασιμάτου 3-2 (11-13, 11-6, 8-11, 11-5, 11-4)

Χρυσή Φωτιάδου - Νικολέτα Στεφάνοβα 0-3 (6-11, 8-11, 5-11)

Μαλαματένια Παπαδημητρίου - Κατερίνα Τόλιου 1-3 (8-11, 8-11, 11-7, 4-11)

Ζαχάρια – Στεφάνοβα 1-3 (11-6, 10-12, 10-12, 17-19)

Παπαδημητρίου – Γερασιμάτου 1-3 (9-11, 12-14, 11-4, 8-11)





Τα αποτελέσματα στην Α1 γυναικών

Σάρισες Φλώρινας - ΔΑΟ Ταύρου 4-3

Άρης 2006 – Ολυμπιακός 0-4

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-4

Πέρα Αθηνών – ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 4-0



Η βαθμολογία

(Σε 7 αγωνιστικές)

1.Παναθηναϊκός 14

2.ΑΕΚ 13

3.Ολυμπιακός 12

4.Πέρα Αθηνών 11

5.Σάρισες Φλώρινας 10

6.ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 9

7.Άρης 2006 8

8.ΔΑΟ Ταύρου 7



