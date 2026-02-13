Κρις Πολ: Η φάση που τον συνδέει με το ελληνικό μπάσκετ
Ο Κρις Πολ έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές την Ελλάδα στην πλούσια καριέρα, στην οποία έβαλε τέλος την Παρασκευή 13/2. Μια φάση όμως τον συνδέει και μάλιστα έντονα με την Εθνική μας ομάδα.
Στα 4:53 πριν το ημίχρονο του θρυλικού Ελλάδα - ΗΠΑ 101-95 στη Σαϊτάμα, με την Εθνική μας να χάνει 23-33, ο Κρις Πολ προσπάθησε να σκοράρει, όμως ο Δημήτρης Διαμαντίδης τον ακολούθησε και τον φιλοδώρησε με ένα εντυπωσιακό μπλοκ.
Αυτή η τάπα ήταν και η αντεπίθεση για την Ελλάδα, η οποία εν συνεχεία πέρασε μπροστά και εν τέλει πήρε τη νίκη και την πρόκριση, ρίχνοντας στο καναβάτσο την Team USA.
Για την ιστορία, ο Κρις Πολ σε εκείνο το παιχνίδι είχε 3 πόντους με 0/5 εντός παιδιάς, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ και 1 λάθος σε 24’ στο παρκέ.
Η τάπα του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Κρις Πολ:
