Κρις Πολ: Η φάση που τον συνδέει με το ελληνικό μπάσκετ

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Διαμαντίδης Πολ

Ο Κρις Πολ το 2006 δεν υπολόγισε τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος με την τάπα του ξεκίνησε την αντεπίθεση της Εθνικής μας απέναντι στις ΗΠΑ.

Ο Κρις Πολ έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές την Ελλάδα στην πλούσια καριέρα, στην οποία έβαλε τέλος την Παρασκευή 13/2. Μια φάση όμως τον συνδέει και μάλιστα έντονα με την Εθνική μας ομάδα.

Στα 4:53 πριν το ημίχρονο του θρυλικού Ελλάδα - ΗΠΑ 101-95 στη Σαϊτάμα, με την Εθνική μας να χάνει 23-33, ο Κρις Πολ προσπάθησε να σκοράρει, όμως ο Δημήτρης Διαμαντίδης τον ακολούθησε και τον φιλοδώρησε με ένα εντυπωσιακό μπλοκ.

Αυτή η τάπα ήταν και η αντεπίθεση για την Ελλάδα, η οποία εν συνεχεία πέρασε μπροστά και εν τέλει πήρε τη νίκη και την πρόκριση, ρίχνοντας στο καναβάτσο την Team USA.

Για την ιστορία, ο Κρις Πολ σε εκείνο το παιχνίδι είχε 3 πόντους με 0/5 εντός παιδιάς, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ και 1 λάθος σε 24’ στο παρκέ.

 

Η τάπα του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Κρις Πολ:

@Photo credits: eurokinissi
     

