Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Παναιτωλικό.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον βαθμολογικά κρίσιμο αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Το ευχάριστο νέο για τον Μίλαν Ράσταβατς έχει να κάνει με την επιστροφή του Φεντερίκο Μακέντα . Ο Ιταλός ξεπέρασε τον τραυματισμό του από το ματς με την ΑΕΚ και είναι εκ νέου διαθέσιμος.

Από εκεί και πέρα, στην αποστολή επιστρέφει ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος επίσης είναι και πάλι στο 100%. Εκτός είναι ο τιμωρημένος λόγω καρτών Νίκολα Σίπτσιτς και οι Ιβάνοφ - Τριανταφυλλόπουλος, λόγω τραυματισμού.

Οι εκλεκτοί των Αρκάδων: Παπαδόπουλος, Τσιντώντας, Χατζηεμμανουήλ, Σιλά, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Τζιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου και Μίτροβιτς.

