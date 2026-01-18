Η Μπογκόρια με Γκιώνη «βλέπει» πρόκριση στο Final 4 του Champions League

Με τον Παναγιώτη Γκιώνη να έχει σημαντική συμβολή, η Μπογκόρια νίκησε την Όρλις 1924 με 3-1 στην πολωνική κόντρα και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στο Final 4 του Champions League

Στον πρώτο πολωνικό «εμφύλιο» των προημιτελικών του Champions League ανδρών στο πινγκ πονγκ η Μπογκόρια Γκρότζισκ του Παναγιώτη Γκιώνη απέκτησε τον ρόλο του φαβορί για την είσοδο στο Final Four, καθώς το βράδυ του Σαββάτου (17/1) έκαμψε πολύ δύσκολα την Όρλις 1924 μέσα στο Suchedniów με 3-1 κι έκανε ένα βήμα για την υλοποίηση του βασικού στόχου της.

Η Μπογκόρια έφτασε στην επικράτηση ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες και με την πολύτιμη συμβολή του κορυφαίου Έλληνα αθλητή. Με θαυμαστή απόδοση και πάθος ο τελευταίος επικράτησε στο μοναδικό παιχνίδι του και σε κρίσιμο σημείο έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1. Απολύτως ενδεικτικό της ρευστότητας των πραγμάτων είναι ότι οι άλλες δύο ατομικές νίκες ήρθαν στα πέντε σετ εναντίον του Σλοβένου Ντένι Κοζούλ. Αρχικά από τον Πολωνό Μπαντόφσκι κι έπειτα από τον συμπατριώτη του Ρετζίμσκι για να πανηγυριστεί η νίκη και από τους περίπου 20 θερμούς φίλους της Μπογκόρια, που βρέθηκαν στον εκτός έδρας αγώνα.

Ο Γκιώνης στη θέση 3 αντιμετώπισε τον εξαιρετικό νεαρό Πολωνό Ματέους Ζαλέβσκι. Νίκησε με 3-1 και πήρε όλα τα σετ με μεγάλη διαφορά μπερδεύοντας συχνά με τις ποιοτικές του άμυνες.

Σε πολύ καλή κατάσταση παρουσιάστηκε ο Κορεάτης της Όρλις (στην αίθουσα της οποίας έκαναν προπονήσεις θυμίζουμε, πριν από λίγες ημέρες αθλητές του Ξυλοκάστρου και του Παναθηναϊκού), ο Τσο Σεουνγκμίν, μάλιστα ισοφάρισε προσωρινά νικώντας τον 1ο αθλητή της Μπογκόρια, τον Ρετζίμσκι.

Η εξέλιξη του αγώνα Όρλις 1924 – Μπογκόρια 1-3:

Ντένι Κοζούλ – Μάρεκ Μπαντόφσκι 2-3 (9-11, 12-10, 11-9, 9-11, 4-6)

Τσο Σεουνγκμίν - Μίλος Ρετζίμσκι 3-1 (12-10, 6-11, 11-1, 12-10)

Ματέους Ζαλέβσκι – Παναγιώτης Γκιώνης 1-3 (2-11, 2-11, 14-12, 4-11)

Κοζούλ – Ρετζίμσκι 2-3 (1-11, 6-11, 11-7, 11-9, 2-6)

Η ρεβάνς έχει οριστεί για τις 12/02 στην έδρα της Μπογκόρια στο Μαζοβιέτσκι. Στην κορυφή του ταμπλό είναι το ζευγάρι της πρωταθλήτριας Ευρώπης Σααρμπρούκεν με τη γαλλική Ενεμπόν.

Δίνουν την Κυριακή (18/1) τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό, όποια από τις δύο προχωρήσει, τότε στο Final 4 του Champions League (που το διοργανώνει κιόλας η γερμανική ομάδα) θα συναντήσει τη νικήτρια ομάδα από τη διπλή κόντρα της Μπογκόρια με την Όρλις 1924.