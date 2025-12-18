Η Μπογκόρια Γκρότζισκ, με τον Παναγιώτη Γκιώνη στη σύνθεσή της εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Με επίδειξη ισχύος και στον επαναληπτικό της Πέμπτης (18/12) η Μπογκόρια Γκρότζισκ του Παναγιώτη Γκιώνη πέρασε στα προημιτελικά του Champions League επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Επιβλήθηκε εντός έδρας 3-0 της Νίνο Πράχα και συμπλήρωσε ιδανικά το 3-0 στην Τσεχία, που είχε σημειώσει τον περασμένο μήνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό της. Ήταν τέτοια η κυριαρχία της που, όπως στον πρώτο αγώνα, έτσι και στη ρεβάνς, έχασε μόλις ένα επί μέρους σετ.

Η Μπογκόρια παρέταξε την ίδια τριάδα με το ματς του Νοεμβρίου. Στους ίδιους αθλητές βασίστηκε και η Νίνο Πράχα. Ο Γκιώνης τοποθετήθηκε στη θέση 3. Με το σκορ στο 2-0 αντιμετώπισε τον Γεβγέν Πριστσέπα από την Ουκρανία. Ο αντίπαλός του έδειξε αρκετά ικανός απέναντι στην άμυνα και πήρε το 1ο σετ, όμως o τοπ Έλληνας αθλητής ανέβασε την απόδοσή του και διατήρησε τον έλεγχο στην υπόλοιπη διάρκεια για το τελικό 3-1 σετ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Μπογκόρια – Νίνο Πράχα 3-0:

Μίλος Ρετζίμσκι - Τόμας Κονέτσνι 3-0 (11-2, 11-6, 11-7)

Μάρεκ Μπαντόφσκι – Ντάβιντ Ρέιτσπις 3-0 (11-3, 11-6, 11-6)

Παναγιώτης Γκιώνης – Γεβγέν Πριστσέπα 3-1 (9-11, 11-5, 11-7, 11-3)

Η ομάδα χειροκροτήθηκε θερμά στο πρώτο της φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους της και τώρα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο στα προημιτελικά του Champions League. Πιθανότατα θα συναντήσει τη Σόκα Χομπόκεν. Την Κυριακή 21 του μήνα δίνει η βελγική ομάδα εκτός έδρας τη ρεβάνς με την πολωνική Όρλις 1924 κι έχει το αβαντάζ ότι στον πρώτο αγώνα νίκησε με 3-0.

Οι διπλοί προημιτελικοί της διοργάνωσης θα γίνουν το επόμενο δίμηνο. Τα πρώτα ματς έχουν οριστεί στο διάστημα 13-18 Ιανουαρίου και οι ρεβάνς στις 11-15 Φεβρουαρίου. Το Final Four έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 16 και 17 Μαΐου 2026.