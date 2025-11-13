Σημαντική αλλαγή για το τεχνικό team των εθνικών ομάδων

Η ομοσπονδία επιτραπέζια αντισφαίρισης ανέθεσε στον Κώστα Βατσακλή την προπόνηση της εθνικής ομάδας γυναικών.

Σε μια καινοτόμα αλλαγή προχώρησε η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε σχέση με τις εθνικές ομάδες.

Όπως ανακοινώθηκε «ο πρόεδρος και έφορος Εθνικών Ομάδων Παναγιώτης Τζόβολος ανέθεσε στον Κώστα Βατσακλή την προπόνηση της Εθνικής Ομάδας γυναικών, με σκοπό την αναβάθμιση και την καταξίωσή της στον διεθνή χώρο».

Και στην απόφαση της ομοσπονδίας, αναφέρεται: «Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον πολύπειρο Κώστα Βατσακλή, ο οποίος έχει την ευθύνη της Ολυμπιακής προετοιμασίας των ομάδων μας. Τις επόμενες ημέρες μετά από σύσκεψη και συνεργασία όλων, θα εκπονηθεί νέο πρόγραμμα, με στόχο και όραμα για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες».

