Η Παπαδημητρίου στο κυρίως ταμπλό στο πορτογαλικό WTT Feeder

Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πέρασε στο ταμπλό του World Table Tennis Feeder της Πορτογαλίας.

Με την καλύτερη, πιθανότατα, εμφάνισή της σε διεθνές τουρνουά της μεγάλης κατηγορίας η Μαλαματένια Παπαδημητρίου πήρε την Πέμπτη (6/11) την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του απλού γυναικών στο World Table Tennis Feeder της Πορτογαλίας.

Στους αγώνες, που διεξάγονται για δεύτερη μέρα στο Pavilhao Municipal της Vila Nova de Gaia, προχώρησε με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και την κορυφή στο 8ο προκριματικό γκρουπ. Σήμερα είχε τον καθοριστικό αγώνα, παρουσιάστηκε πολύ σταθερή απέναντι στην επικεφαλής Μαρτίν Τοφτάκερ από τη Νορβηγία κι επικρατώντας με 3-1 σετ κατέλαβε με 6 βαθμούς την προνομιούχο 1η θέση.

Την Παρασκευή (7/11) αγωνίζεται στον γύρο των «64», που ουσιαστικά είναι των «48», καθώς υπάρχουν πολλά bye. Η κλήρωση την έφερε αντίπαλο με την Κορεάτισσα Κιμ Σεονγκτζίν, η οποία ήταν απευθείας στα νοκ άουτ (νούμερο 162 στον κόσμο).

Η Παπαδημητρίου (νούμερο 381 στην παγκόσμια κατάταξη) συνάντησε πρώτη φορά την επίσης αριστερόχειρα Τοφτάκερ (Νο 356), σε διεθνές τουρνουά. Μπήκε πολύ δυνατά από την αρχή και με το σκορ στο 5-0 δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία να κατακτήσει το 1ο σετ. Στο 2ο έκανε εντυπωσιακό σερί οκτώ πόντων κι επίσης αποδείχτηκε καθοριστικό και στο 3ο σετ ισοφάρισε άμεσα από 4-6 πίσω, ώσπου έχασε κρίσιμες μπάλες με το backhand.

Στο 4ο σετ η Παπαδημητρίου απέκτησε το πλεονέκτημα και στο 4-1 η Τοφτάκερ πήρε τάιμ άουτ. Η Σκανδιναβή μείωσε μετά σε 5-4 και χρήση του τάιμ άουτ έκανε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Το σκορ έγινε 6-6, όμως όταν η Παπαδημητρίου πήρε και τους δύο πόντους στα σερβίς της αντιπάλου για το 8-6 η αυτοπεποίθησή της τονώθηκε κι άλλο κι έφτασε στην πολύτιμη νίκη (11-8, 11-4, 8-11, 11-6).

Tην Τετάρτη (5/11), στις δύο πρώτες αγωνιστικές των γκρουπ του πορτογαλικού Feeder, είχε νικήσει τη Μακαρένα Ρέγες από τη Χιλή με 3-1 σετ και την Κεχίντε Ογενίγι από τη Νιγηρία με 3-0 σετ.

