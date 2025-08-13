Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου προκρίθηκε στην 8άδα του διπλού γυναικών στο World Table Tennis Feeder του Λάος, εξασφαλίζοντας σημαντική νίκη μαζί με τη Φιλανδή συμπαίκτριά της Μαρίνα Ντονέρ, παρά την ήττα της στο απλό γυναικών και τον αποκλεισμό στα μικτά προκριματικά.

Στο διπλό γυναικών έφερε το θετικό αποτέλεσμα στο Βιεντιάν η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Με τη Φιλανδή συμπαίκτριά της Μαρίνα Ντονέρ πέτυχαν οριακή νίκη στον 1ο γύρο, προχώρησαν στην κορυφαία 8άδα του World Table Tennis Feeder του Λάος και αύριο 14/08 θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους για μεγαλύτερο βήμα.

Νωρίτερα η αριστερόχειρας πρωταθλήτριά μας είχε γνωρίσει την ήττα στον 1ο γύρο του απλού γυναικών, ενώ προχτές 11/08 θυμίζουμε, είχε αποκλειστεί στα προκριματικά του διπλού μικτού.

Η Παπαδημητρίου και η Ντονέρ μετέχουν με wild card στο διπλό γυναικών και ήταν απευθείας στο κυρίως ταμπλό των «16». Το μεσημέρι είχαν πολύ γερή αναμέτρηση με τις Λι Γινγκ Ιμ/Τσανγκ Λι Σιαν από τη Μαλαισία (νούμερο 8 στο τουρνουά). Βρέθηκαν πίσω με 1-0 και 2-1 σετ, βρήκαν όμως τις λύσεις στα πιο δύσκολα σημεία και με σταθερή απόδοση επικράτησαν στα πέντε σετ (5-11, 11-6, 8-11, 11-8, 11-7)

Συνεχίζουν την Πέμπτη την προσπάθειά τους και στην 8άδα συναντούν το κορεάτικο δίδυμο των Λι Νταεούν/Λι Σεοτζίν, το οποίο είναι νούμερο 7 στα seeding του αγωνίσματος. Μέχρι τη σύνταξη του κειμένου δεν είχαν βγει η ώρα έναρξης και το τραπέζι του ματς.

Το απλό γυναικών είχε από την αρχή νοκ άουτ ματς λόγω του μικρού αριθμού συμμετοχών. Έγινε ταμπλό των «64» με 46 αθλήτριες και φυσικά πολλά bye στο ξεκίνημα. Η Παπαδημητρίου (νούμερο 312 στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών) αντιμετώπισε το πρωί για τον 1ο γύρο την Τσιανγκ Τζανέλ από τη Σιγκαπούρη (Νο 518).

Αν και στα 15 της ακόμα, η Ασιάτισσα είναι πολύ αξιόλογη και η πρωταθλήτριά μας είχε εικόνα για το παιχνίδι της και την αξία της, καθώς την είχε συναντήσει δύο μέρες πριν στο διπλό μικτό.

Τα δύο πρώτα σετ ήταν ισορροπημένα, αλλά χάθηκαν με ελάχιστη διαφορά. Στο 3ο η Τσιανγκ απέδωσε καλύτερα κι έφτασε στο τελικό 3-0 σετ (9-11, 8-11, 5-11).