Η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αγγλία χωρίς τον Λίαμ Πίτσφορντ στο επερχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ευρωπαϊκού στο Ζαντάρ.

Μία βδομάδα απομένει για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού και οι 24 χώρες σε άνδρες και γυναίκες, που μετέχουν στην τελική φάση, προετοιμάζονται σε αυξημένους ρυθμούς. Ανάμεσά τους και τα ελληνικά συγκροτήματα, τα οποία βρίσκονται μπροστά στην πρώτη μεγάλη πρόκληση της χρονιάς και έναν μήνα μετά από τα μετάλλια στο Βαλκανικό πρωτάθλημα θέλουν να δείξουν τη δυναμική τους και σε ευρωπαϊκή εμβέλεια.

Εν αναμονή της έναρξης του Εuropean Team Championships, στο Ζαντάρ της Κροατίας (12-19/10), υπάρχει είδηση, που ενδιαφέρει άμεσα την εθνική ομάδα των ανδρών. Είδηση που όμως αφορά στον έναν από τους δύο αντιπάλους της Ελλάδας στο 4ο γκρουπ.

Η Αγγλία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του κορυφαίου αθλητή της, του Λίαμ Πίτσφορντ, εξ αιτίας τραυματισμού. Πριν λίγες ημέρες ο σπουδαίος αθλητής από το Τσέστερφιλντ έγινε γνωστό πως δεν θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά και το WTT Star Contender, που θα γίνει στο Λονδίνο, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο δεξί ισχίο. Ο Πίτσφορντ, με τις τέσσερις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και τα μετάλλια σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και Παγκόσμιο Κύπελλο ομαδικού, είχε τον τραυματισμό από πέρσι. Είδε την κατάστασή του να επιδεινώνεται μετά το φετινό καλοκαίρι και μια μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε ότι απαιτείται χειρουργική επέμβαση για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.

Η Αγγλία (νούμερο 14 στα seeding) δεν επέλεξε αντικαταστάτη για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχει πλέον τέσσερις αθλητές στη σύνθεση και είναι οι Τομ Τζέρβις, Πολ Ντρίνκχολ, Κόνορ Γκριν και Σάμουελ Γουόκερ. Ο Πίτσφορντ χρειάζεται πια και μια περίοδο αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας, την ακολουθεί στο Elite Training Centre στο Σέφιλντ και ο στόχος είναι να επανέλθει σε πλήρη φόρμα για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού του 2026 στο Λονδίνο. Άλλωστε, η Αγγλία δεν διακυβεύει κάτι στο Ζαντάρ σχετικά με τα 16 «εισιτήρια», που θα δοθούν για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχει εξασφαλισμένη παρουσία εκεί ως διοργανώτρια. Να θυμίσουμε ότι έχουν πάρει και οι Έλληνες φίλαθλοι γεύση στην Α1 κατηγορία από την τεράστια αξία του Άγγλου άσου, καθώς υπήρχε η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό στην περίοδο 2022-2023.

Με την ευκαιρία να αναφέρουμε τις συνθέσεις των υπόλοιπων αντιπάλων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως και το πρόγραμμα των αγώνων της. Η εθνική ανδρών, νούμερο 18 στα seeding, έχει επικεφαλής στο 4ο γκρουπ την Πορτογαλία. Οι Ίβηρες θα παρατάξουν τους Μάρκος Φρέιτας, Τιάγκο Απολόνια, Ζοάο Μοντέιρο, Ζοάο Ζεράλδο. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2014 και η βασική ομάδα, που είχε νικήσει η Ελλάδα στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2013 πριν κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο.

Στις γυναίκες η Ελλάδα είναι νούμερο 20 κι έχει κληρωθεί στο 5ο γκρουπ με τη Σουηδία και την Αυστρία. Η επικεφαλής Σουηδία έχει στη σύνθεση τις Λίντα Μπέργκστρομ, Κριστίνα Σέλμπεργκ, Φιλίππα Μπέργκαντ και Νόμιν Μπάσαν. Να σημειωθεί ότι Σέλμπεργκ και Μπέργκαντ έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, ενώ η Μπάσαν θα συνεργαστεί φέτος με τις Σάρισες Φλώρινας.

Η Αυστρία είναι νούμερο 11 στη διοργάνωση και leader στο δυναμικό της είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του απλού γυναικών Σοφία Πολκάνοβα. Θα βασιστεί ακόμα στις Καρολίν Μίστσεκ, Λιου Γιουάν και Νίνα Σκέρμπινζ. Οι δύο πρώτες θέσεις στα 8 γκρουπ δίνουν είσοδο στη 16άδα και πρόκριση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων

(Σε ώρες Ελλάδας)

Στους άνδρες

Κυριακή 12/10

11:00 Πορτογαλία – Ελλάδα Τραπέζι 2

Τρίτη 14/10

11:00 Αγγλία – Ελλάδα Τραπέζι 3

Στις γυναίκες

Κυριακή 12/10

17:00 Σουηδία – Ελλάδα Τραπέζι 2

Τρίτη 14/10