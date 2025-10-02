Άλλαξε το σκηνικό για κάποιες ώρες το μεσημέρι της Τρίτης 30/09 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τα φώτα έκλεισαν και με όλα τα απαραίτητα… σύνεργα και κάθε επισημότητα οργανώθηκε στούντιο φλας φωτογράφιση για τις εθνικές μας ομάδες ανδρών-γυναικών.

Με αφορμή την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 και μπροστά στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού, που έρχεται στα μέσα Οκτωβρίου στο Ζαντάρ της Κροατίας, η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αποφάσισε αυτή την ξεχωριστή φωτογράφιση με τους παλιούς και νέους διεθνείς, που προπονούνται φέτος στο ομοσπονδιακό κέντρο.

Η διαδικασία είχε βέβαια και τις… απαιτήσεις της για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί σωστά, αλλά το βασικό είναι ότι δημιούργησε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα και πρόσφερε στιγμές χαλάρωσης στους πρωταθλητές μας. Στο ΣΕΦ βρέθηκε από νωρίς και ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Παναγιώτης Τζόβολος και φυσικά φωτογραφήθηκε με όλα τα στελέχη, αφού είναι παράλληλα και έφορος των εθνικών ομάδων. Παρών και ο εργοφυσιολόγος των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων Χρήστος Μπαλαμπίνης. Στις εικόνες κι ένα μεγάλο πανό, που αναρτήθηκε τις τελευταίες ημέρες πάνω από τη μία πλευρά της κερκίδας με το λόγκο και τους χορηγούς της ομοσπονδίας.

Η ομιλία του Προέδρου στους διεθνείς

Το πρωί χτες προηγήθηκε προπόνηση και η συνέχεια… παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στους φωτογραφικούς φακούς και τα φλας. Πριν από την έναρξη της φωτογράφισης όμως, ο Παναγιώτης Τζόβολος είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους διεθνείς για πρώτη φορά στη νέα σεζόν. Πέρα από τις ευχές για υγεία και επιτυχίες θέλησε να περάσει κάποια μηνύματα, μια που είναι και το πρώτο ξεκίνημα σεζόν με τον ίδιο στη θέση του προέδρου της ομοσπονδίας.

«Έχετε πολλούς αγώνες με ομάδες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι προέχει η εθνική ομάδα στις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις. Περιμένουμε να προχωράτε με αλληλοϋποστήριξη και σύμπνοια και όλοι μαζί ενωμένοι να προσπαθείτε για το καλύτερο. Να ακολουθείτε τα προγράμματα των προπονητών και να ενεργείτε με επαγγελματισμό και αφοσίωση σε αυτά που κάνετε. Η ομοσπονδία κοιτάζει και θέλει να σας στηρίζει σε κάθε σας προσπάθεια, όπως ήδη το κάνει», τόνισε ο επικεφαλής της διοίκησης και πρόσθεσε:

«Θα θέλαμε να εφαρμόζετε κατά γράμμα τους κανονισμούς, που προστατεύουν το άθλημα και την ανάπτυξή του. Επίσης, να είστε προσεχτικοί στη χρήση των social media, ώστε να μην έχουμε ενέργειες, που μπορεί να εκθέσουν την ομοσπονδία και το άθλημα. Να σέβεστε την ιεραρχία και να μεταφέρετε ό,τι σας απασχολεί στους αρχηγούς των εθνικών ομαδων. Αν ένα πρόβλημα δεν επιλυθεί τότε μπορεί να φτάσει σε μένα και να το δούμε μαζί πάντα σε πνεύμα συνεργασίας».

Στο τελευταίο δεκαήμερο μπαίνει η προετοιμασία των εθνικών μας ομάδων για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η κορυφαία διοργάνωση θα γίνει από τις 12 έως τις 19/10 και ως γνωστόν, πέρα από το κίνητρο της διάκρισης δίνει από 16 προκρίσεις για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού του 2026. Θυμίζουμε ότι οι ομοσπονδιακοι προπονητές Κώστας Βατσακλής και Χρήστος Λάμης θα στηριχτούν στους αθλητές Παναγιώτη Γκιώνη, Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο, Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο και τις αθλήτριες Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ελισάβετ Τέρπου και Ιωάννα Γερασιμάτου.

Για αύριο Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η δεύτερη επίσκεψη στο ΣΕΦ της ψυχολόγου Πόπης Πρόφη και στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ομοσπονδία αναμένεται να κάνει και ομαδική συνεδρία.