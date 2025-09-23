Το CRAFT Arena στην Κόστα της Σουηδίας ανοίγει τις πύλες του και υποδέχεται τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηπείρου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Under 13. Φιλοξενεί τον σχετικά νέο θεσμό από Τετάρτη 24/09 μέχρι την Κυριακή 28/09 και ανάμεσα σε περισσότερα από 150 παιδιά είναι και οι εκπρόσωποι της Ελλάδας για να βγάλουν τη δική τους δυναμική και να παλέψουν για θετικά αποτελέσματα.

Το πρωί αναχώρησαν με τελικό προορισμό τη σουηδική κωμόπολη οι παμπαίδες Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης, Νίκος Αλεξίδης, οι παγκορασίδες Ελπίδα Τασιού, Αναστασία Μιχάλαρου, Κλειώ Μαδέση και οι σωματειακοί προπονητές Μιχάλης Αγγελίδης και Χρήστος Βατσακλής, οι οποίοι έχουν οριστεί από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. τεχνικοί υπεύθυνοι των ομάδων μας.

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9) έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι στο στάδιο 1 του ομαδικού. Η Ελλάδα είχε πολύ δύσκολη κλήρωση, είναι στο 5ο γκρουπ με αντιπάλους τη Γαλλία, την Τουρκία και τη Λετονία. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες είναι μικτές, τις συνθέτουν δηλαδή μαζί αγόρια και κορίτσια. Η Γαλλία αποτελεί παραδοσιακή δύναμη στις μικρές ηλικίες, η Τουρκία είχε αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ13 το 2023. Και τα τρία πρώτα ματς δίνονται αύριο.

Στο ομαδικό οι χώρες είναι 28 κι έχουν χωριστεί σε 7 γκρουπ των τεσσάρων. Οι δύο πρώτες ομάδες από το κάθε γκρουπ προκρίνονται στο Α επίπεδο του σταδίου 2 (τη λεγόμενη A Final), ενώ οι 3ες και οι 4ες περνάνε στο B επίπεδο (Β Final).

Εκεί θα σχηματιστούν από 4 γκρουπ. Δύο των τριών ομάδων και δύο των τεσσάρων. Στο Α επίπεδο οι ομάδες συνεχίζουν για τις θέσεις 1-14 και οι υπόλοιπες για τις θέσεις 15-28.

Σε αυτά τα δύο στάδια το κάθε ματς ομαδικού θα έχει πέντε επί μέρους αγώνες. Οι συναντήσεις θα τελειώνουν 5-0, 4-1 ή 3-2 και οι βαθμοί κάθε ομάδας θα προκύπτουν από τις ατομικές νίκες της. Από το στάδιο 2 οι 1οι από κάθε όμιλο θα προχωρήσουν στα χιαστί νοκ άουτ 1-4. Οι 2οι για τις θέσεις 5-8. Οι 3οι για τις θέσεις 9-12 και όποιοι μείνουν στην 4η θέση για τις 13-14. Ανάλογο θα είναι το σύστημα και για το Β επίπεδο.

Στο κάθε ματς ομαδικού γίνεται πρώτα το διπλό μικτό. Μετά αναμετρώνται τα δύο κορίτσια, που οι ομάδες δεν χρησιμοποίησαν στο διπλό. Ακολούθως τα δύο αγόρια, που δεν αγωνίστηκαν στο διπλό. Στη συνέχεια ξανά αγώνας κοριτσιών και τέλος ξανά αναμέτρηση αγοριών, αυτή τα φορά με τα παιδιά, που μετείχαν και στο διπλό.