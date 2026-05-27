Ανακοινώθηκε η αποστολή της Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, με τον Τζέρεμι Φρίμπονγκ της Λίβερπουλ να μένει εκτός της 26άδας του Ρόναλντ Κούμαν.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/05) την αποστολή που θα εκπροσωπήσει την χώρα στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο τεχνικός των «ορανιέ» συμπεριέλαβε σχέδον όλους τους αστέρες της ομάδας, με τους Μέμφις Ντεπάι, Βίρτζιλ φαν Ντάικ και Φρένκι Ντε Γιονγκ να βρίσκονται κανονικά μέσα στους εκλεκτούς «26» που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Μοναδική έκπληξη είναι η μη επιλογή του ακραίου μπακ της Λίβερπουλ, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ολλανδίας, παρά το γεγονός πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ενώ και την περασμένη Κυριακή (24/05) αγωνίστηκε κανονικά με τους «reds».

Από την άλλη η απουσία του Τσάβι Σίμονς δικαιολογείται, καθώς ο νεαρός επιθετικός της Τότεναμ υπέστη νωρίτερα μέσα στη χρονιά ρήξη χιαστού και ήταν ήδη γνωστό πως θα χάσει το τουρνούα.

Θυμίζουμε πως η Ολλανδία βρίσκεται στον όμιλο ΣΤ και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιαπωνία, τη Σουηδία, καθώς και την Τυνησία.

Αναλυτικά η αποστολή της Ολλανδίας

Τερματοφύλακες

Μπαρτ Βερμπρούγκεν

Μαρκ Φλέκεν

Ρόμπιν Ρόεφς

Αμυντικοί

Νάθαν Άκε

Βίρτζιλ φαν Ντάικ

Ντένζελ Ντάμφρις

Τζορέλ Χάτο

Γιαν Πολ βαν Χέκε

Γιούριεν Τίμπερ

Κουίντεν Τίμπερ

Μίκι βαν ντε Βεν

Μέσοι

Φρένκι ντε Γιονγκ

Ράιαν Χράφενμπερχ

Τέουν Κούπμαϊνερς

Μάρτεν ντε Ρουν

Τιχάνι Ρέιντερς

Ματς Βίφερ

Γκους Τιλ

Επιθετικοί

Μπράιαν Μπρόμπι

Μέμφις Ντεπάι

Κόντι Xάκπο

Τζάστιν Κλάιβερτ

Νόα Λανγκ

Ντόνιελ Μάλεν

Κρισένσιο Σάμερβιλ

Βάουτ Βέγκχορστ