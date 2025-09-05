Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στις ομοσπονδίες-μέλη της E.T.T.U. που θα λάβουν υποστήριξη για δράσεις ανάπτυξης

Πολύ ευχάριστα νέα για την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και το άθλημα γενικότερα. Η Ελλάδα είναι μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες, που θα λάβουν την οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος για δράσεις ανάπτυξης!

Η ETTU είχε ανακοινώσει πριν από έναν μήνα περίπου ότι θα προσφέρει «New Development Support» στις ομοσπονδίες-μέλη της το 2025 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας με το Πρόγραμμα Συμμετοχής της παγκόσμιας ομοσπονδίας (ITTF). Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. εκδήλωσε άμεσα ενδιαφέρον, κατέθεσε σχετικό αίτημα και αυτό εγκρίθηκε.

Η ETTU είχε τονίσει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας τριετούς στρατηγικής ανάπτυξης (2025-2027), από την οποία θα επωφεληθούν ετησίως 18 ομοσπονδίες-μέλη της. Είχε αναφέρει τρεις εξατομικευμένες ευκαιρίες ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι οι χώρες θα δέχονται τη συνδρομή της σε μία από αυτές κάθε χρόνο μέχρι το 2027.

Μετά την ολοκλήρωση της αλληλογραφίας η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ενημερώθηκε από την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ομοσπονδία ότι θα λάβει για φέτος υποστήριξη στην κατηγορία των Εθνικών Προγραμμάτων. Η ETTU είχε περιγράψει ότι πρόκειται «για δράσεις υπό την ηγεσία των μελών της εκάστοτε ομοσπονδίας, όπως προγράμματα ανάπτυξης νέων ή γυναικών, πρωτοβουλίες σε σχολεία ή προπόνηση εθνικών ομάδων, τα οποία σχεδιάζονται και διαχειρίζονται σε τοπικό επίπεδο με την οικονομική υποστήριξη της ETTU».

Τα Εθνικά Προγράμματα ήταν βεβαίως, μέσα στο σχέδιο δραστηριοτήτων, που πρότεινε η ελληνική ομοσπονδία. Η επιθυμία της περιλάμβανε και την κατηγορία 1, τις Ευκαιρίες Ανάπτυξης μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες (Development Opportunities 1, Member Association Activities) και γενικά είχε υπογραμμίσει ότι «στόχος μας είναι να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με την υποστήριξη, καθοδήγηση και χρηματοδότηση, που πιθανώς να λάβουμε από εσάς».

Η οικονομική βοήθεια για το 2025 θα είναι της τάξεως των 2.000 αμερικανικών δολαρίων. Η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Κατερίνα Σπανού, η ειδική γραμματέας Ιωάννα Μωραΐτου και ο εκπρόσωπος των προπονητών Ανδρέας Νικολακάκης θα «τρέξουν» το πρόγραμμα από το διοικητικό συμβούλιο, μαζί τους θα είναι και η Χρυσούλα Τουρσουνίδου ως τεχνική σύμβουλος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., αλλά και για να βοηθήσει στη διαδικασία με τα σχολεία και τις σχετικές δραστηριότητες για τη γνωριμία με το άθλημα και την ανάπτυξή του.

Η ομοσπονδία συμπλήρωσε την πρώτη φόρμα ενεργοποίησης με την επιβεβαίωση των στοιχείων της, σκέφτεται διάφορα πράγματα στο πλαίσιο του προγράμματος και, αφού κάνει το προσεχές διάστημα την πρώτη επαφή με την ITTF, θ’ αποφασιστούν και οι κινήσεις της.

Να σημειωθεί τέλος ότι η τρίτη ενότητα δράσεων, που υποστηρίζεται μέσα στη στρατηγική ανάπτυξη 2025-2027 είναι οι Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ITTF. Η σχετική ενημέρωση από την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ομοσπονδία μιλά για «μέχρι 10 ώρες εξατομικευμένης ηλεκτρονικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονες της ITTF. Τα θέματα μπορούν να περιλαμβάνουν διακυβέρνηση, στρατηγικό σχεδιασμό, αναγνώριση ταλέντων, διαχείριση εκδηλώσεων ή ανάπτυξη προπονητών. Αυτές οι απομακρυσμένες συνεδρίες είναι ιδιαίτερα επωφελείς για τις μικρότερες ομοσπονδίες και προσαρμόζονται στο τοπικό πλαίσιο».