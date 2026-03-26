Ο Ντάνιελ Ποντένσε εδώ και αρκετό καιρό δεν παρουσιάζει τον καλό του εαυτό στο γήπεδο και ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει ανάγκη το αγωνιστικό του alert.

Ο Ποντένσε αναμφίβολα είναι ένας παίκτης πολύ μεγάλης ποιότητας. Τεράστιας αξίας που έχει αποδειχθεί από την θητεία του σε Πορτογαλία, Ελλάδα, Αγγλία, ξανά Ελλάδα και γενικότερα. Εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα ο Ντάνιελ Ποντένσε έπαψε να θυμίζει τον πραγματικά πολύ καλό εαυτό του.

Ο Πορτογάλος σταρ του Ολυμπιακού εξακολουθεί να μην έχει υψηλές αγωνιστικές πτήσεiς παρότι παραμένει πρώτος σε ασίστ στο Πρωτάθλημα (5) σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στους Ερυθρόλευκους.

Σε επίπεδο γκολ ο Ποντένσε φέτος έχει μόνο δύο! Έχει να σκοράρει από τον αγώνα του 2-1 απέναντι στον Άρη. Άρα από τον Νοέμβριο του 2025. Από πλευράς ασίστ η πλέον σημαντική του ήταν στο 2-0 επί της ΑΕΚ τον Οκτώβριο.

Τότε στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ ήταν στο 66' όταν ο Ποντένσε εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος. Πρώτος όλων στη φάση ήταν ο Ταρέμι που με κεφαλιά έκανε το 2-0 εν μέσω αποθέωσης και εορταστικής κατάστασης στην εξέδρα: σαν γιορτή δηλαδή.

Φυσικά για τον Ποντένσε - που δεν έχει σκοράρει στην Ευρώπη φέτος - υπήρχε και η παράμετρος με τα προβλήματά του από πλευράς ετοιμότητας και οι ενοχλήσεις στον προσαγωγό του. Από την στιγμή που βέβαια έχει επανέλθει οι απαιτήσεις είναι υψηλές και φυσικά οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται τον πολύ καλό και ποιοτικό Ποντένσε ενόψει και της έναρξης των play offs με τον πρώτο αγώνα να είναι το Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Οι χρονιές του Ποντένσε στο Πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό