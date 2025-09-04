Xρυσό η εθνική ομάδα ανδρών στο βαλκανικό πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης

Η εθνική ομάδα ανδρών νικώντας την Τουρκία με 3-1 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο βαλκανικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Κωνσταντινούπολη.

Η εθνική ομάδα ανδρών για 2η φορά τα τελευταία τρία χρόνια κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο βαλκανικό πρωτάθλημα.

Αυτή τη φορά το εθνικό συγκρότημα στον τελικό του πρωταθλήματος επικράτησε επί της Τουρκίας με 3-1, ολοκληρώνοντας την αλάνθαστη πορεία της στη διοργάνωση που συνεχίζεται με τα ατομικά στην Κωνσταντινούπολη.

Συμπληρώνοντας τρεις σερί τελικούς επανέλαβε τη μεγάλη επιτυχία του 2023, ενώ τον πρώτο της τίτλο τον είχε κατακτήσει το 1993. Μετά την εποχή του κορωνοϊού επίσης, είναι κάθε χρόνο μέσα στα μετάλλια και σίγουρα η φετινή μεγάλη επιτυχία δυναμώνει και το ηθικό εν όψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομαδικού, που είναι ο κύριος στόχος.

Τι κι αν προέκυψαν δύο αναγκαστικές αλλαγές στην αρχική αποστολή του Βαλκανικού με τις απουσίες του Κωνσταντίνου Αγγελάκη και του Γιάννη Σγουρόπουλου; Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέδωσε εξαιρετικά κι έδειξε ότι διαθέτει βάθος. Την ίδια ώρα οι διεθνείς μας ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι, καθώς πέρασαν αρκετές δύσκολες στιγμές.

Στον προημιτελικά έχαναν με 2-1 από τη Σερβία, αλλά και 2-0 σετ στο επόμενο ματς ο Σταματούρος. Έγινε εκεί η ανατροπή από τον 26χρονο άσο και η Ελλάδα έφτασε με πολύ άγχος στην επικράτηση με 3-2.

Πήρε αυτοπεποίθηση κι αυτό φάνηκε στον ημιτελικό. Έχασε το πρώτο επί μέρους ματς κόντρα στη Ρουμανία, μία παραδοσιακή πρωταγωνίστρια των Βαλκανικών πρωταθλημάτων αλλά και ευρωπαϊκή δύναμη και αντέδρασε ιδανικά. Με σερί νικών και νέα βοήθεια από τον έμπειρο πια στον θεσμό Χατζηλυγερούδη έφτασε στο 3-1.

Το βράδυ έκλεισε το πρόγραμμα ένας πολύ δυνατός και θεαματικός τελικός με την οικοδέσποινα Τουρκία. Η Ελλάδα πήγε με θετική σκέψη και απόλυτη ετοιμότητα μολονότι έγινε στην τριάδα αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ο Κ. Κωνσταντινόπουλος παρουσιάστηκε κουρασμένος και σε συνεννόηση με τον Κώστα Βατσακλή κάθισε στον πάγκο. Ο κόουτς έβαλε τον πολύπειρο Ρηνιώτη στη θέση 2 κι εκείνος τον δικαίωσε με σπουδαία εμφάνιση και νίκη-κλειδί.

Πέμπτος αθλητής της ομάδας ήταν ο Αλέξανδρος Μαδέσης, που μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά φυσικά είχε τη δική του συμβολή στη διάκριση και τώρα περιμένει ανυπόμονα το ντεμπούτο του στη διοργάνωση μέσα από τα ατομικά αγωνίσματα.

Αναλυτικά η εξέλιξη του τελικού

Αμπντουλάχ Γιγκένλερ - Τάσος Ρηνιώτης 2-3 (11-5, 12-14, 5-11, 11-9, 10-12)

Ιμπραχίμ Γκουντούζ - Γιώργος Σταματούρος 3-2 (10-12, 11-9, 5-11, 11-9, 11-9)

Τουγκάι Γιλμάζ - Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης 2-3 (11-9, 4-11, 6-11, 11-4, 6-11)

Γιγκένλερ – Σταματούρος 0-3 (5-11, 7-11, 5-11)



Στην 4η θέση η εθνική γυναικών

Την 4η θέση κατέλαβε η εθνική μας ομάδα των γυναικών στο βαλκανικό πρωτάθλημα . Για άλλη μια χρονιά τα έδωσε όλα για να βρεθεί στο βάθρο και ξεκάθαρα είχε τις δυνατότητες να το πετύχει, αλλά τελικά έζησε έργο παρόμοιο με το περσινό στο Σεράγεβο. Τότε έχασε στο καθοριστικό ματς για το χάλκινο μετάλλιο 3-2 από τη Βουλγαρία, τώρα στον αντίστοιχο αγώνα λύγισε με το ίδιο σκορ από τη Σερβία.

Αναλυτικά η εξέλιξη του «μικρού» τελικού

Ανέτα Μασούτι - Ιωάννα Γερασιμάτου 3-0 (11-7, 12-10, 11-7)

Ντραγκάνα Βίγκνιεβιτς - Κατερίνα Τόλιου 2-3 (11-4, 7-11, 9-11, 11-7, 5-11)

Ρέκα Μπέζεγκ - Ελισάβετ Τέρπου 3–1 (11-7, 11-4, 8-11, 11-4)

Μασούτι – Τόλιου 0-3 (6-11, 8-11, 5-11)

Βίγκνιεβιτς - Γερασιμάτου 3-0 (11-7, 11-8, 11-6)



