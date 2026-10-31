Ο Κουγιουμτσίδης ηττήθηκε στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο σε δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης.
Ο 25χρονος παλαιστής ηττήθηκε από τον Γεωργιανό, Βλαντεμίρι Γκαμκρελίτζε με 6-0 στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 86κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στην Αστάνα, καταλαμβάνοντας την 5η θέση.
Ο Κουγιουμτσίδης τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 79κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ και γινόταν ο πρώτος Έλληνας που κατακτούσε την κορυφή του κόσμου στην κατηγορία ανδρών.
Φέτος, ο Έλληνας πρωταθλητής άλλαξε κατηγορία, ανέβηκε στα 86κ., με τα αποτελέσματα στο 2026 να μη δικαιολογούν την απόφασή του.
Με τη συμμετοχή του ολοκληρώθηκε η ισχνή ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς νωρίτερα ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ ηττήθηκε στη φάση των «16» στα 92κ. ελευθέρας.
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