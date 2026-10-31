Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης ηττήθηκε από τον Γεωργιανό, Βλαντεμίρι Γκαμκρελίτζε στον αγώνα που χάριζε χάλκινο μετάλλιο στα 86κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στην Αστάνα.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο σε δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης.

Ο 25χρονος παλαιστής ηττήθηκε από τον Γεωργιανό, Βλαντεμίρι Γκαμκρελίτζε με 6-0 στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 86κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στην Αστάνα, καταλαμβάνοντας την 5η θέση.

Ο Κουγιουμτσίδης τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 79κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ και γινόταν ο πρώτος Έλληνας που κατακτούσε την κορυφή του κόσμου στην κατηγορία ανδρών.

Φέτος, ο Έλληνας πρωταθλητής άλλαξε κατηγορία, ανέβηκε στα 86κ., με τα αποτελέσματα στο 2026 να μη δικαιολογούν την απόφασή του.

Με τη συμμετοχή του ολοκληρώθηκε η ισχνή ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς νωρίτερα ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ ηττήθηκε στη φάση των «16» στα 92κ. ελευθέρας.

