Ο Κουγιουμτσίδης το βραβείο History Makers of the Year της παγκόσμιας ομοσπονδίας

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και η παγκόσμια ομοσπονδία τον επέλεξε για το βραβείο History Makers of the Year.

Η επιτυχία του Γιώργου Κουγιουμτσίδη να αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου στα 79κ. ελευθέρας ελευθέρας πάλης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, δεν πέρασε απαρατήρητη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία (United World Wrestling).

Συγκεκριμένα η United World Wrestling επέλεξε τον 23χρονο Κουγιουμτσίδη για το ετήσιο βραβείο History Makers of the Year, που απονέμεται σε τρεις αθλητές, οι οποίοι με τις επιδόσεις μέσα στο 2025 οδήγησαν σε ένα μοναδικό επίτευγμα.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης ανακηρύχθηκε ως ο History Makers στην ελευθέρα πάλη για το 2025, καθώς στο Ζάγκρεμπ και σε επίπεδο ανδρών με τη νίκη του επί του Αμερικανού, Λέβι Ντέιβιντ Χέινς με 3-2 στον τελικό, έγινε ο πρώτος άνδρας παλαιστής από τη χώρα μας που έφθασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Αθανασιάδης και η «χρυσή» Πουμπουρίδου

Μέχρι να φθάσουμε στον Κουγιουμτσίδη η ελληνική πάλη είχε να επιδείξει τα δύο ασημένια μετάλλια από τον Γιώργο Αθανασιάδη στα 64κ. ελευθέρας πάλης στα παγκόσμια πρωταθλήματα στη Λωζάνη το 1987 και στο Σαπόρο της Ιαπωνίας το 1990.

Όμως σε επίπεδο γυναικών η Ελλάδα έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το κατάφερε η Σοφία Πουμπουρίδου στην κατηγορία των 51κ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης του 2022, που είχε φιλοξενηθεί στη Χαλκίδα.

«Είμαι πολύ τυχερός που είμαι Έλληνας, νιώθω ότι έκανα όλους τους Έλληνες περήφανους, αγαπώ τη χώρα μου» δήλωσε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και συνέχισε: «Έγινα ο πρώτος άνδρας από την Ελλάδα που κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ήταν το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα, πέτυχα τον φετινό στόχο μου»



