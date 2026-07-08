Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 72κ. ελληνορωμαϊκής και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 των Σκοπίων.

Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος δεν θα αφήσει με άδεια τα χέρια τα Σκόπια και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης U20. Ο 19χρονος πρωταθλητής μέσα στην ημέρα πέτυχε τις δύο απαιτούμενες νίκες, φθάνοντας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 72κ. ελληνορωμαϊκής.

Αρχικά στον αγώνα ρεπεσάζ νίκησε τον Σουηδό, Αλβιν Θούλιντερ με 7-1, αποκτώντας τη δυνατότητα να παίξει για μια θέση στο βάθρο κι επικρατώντας του Αρμένιου, Νάρεκ Γριγκόριαν με 3-1, έφθασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, με τελευταίο το χάλκινο μετάλλιο τον Μάρτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 στη Σερβία.

Στην άλλη ελληνική συμμετοχή της ημέρας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 στα Σκόπια, ο Σέργιος Μπουλουτίδης ηττήθηκε από τον Αρμένιο, Γιούρι Μιχταριάν με τεχνική υπεροχή στον αγώνα ρεπεσάζ κι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο στην κατηγορία των 67κ. στην ελληνορωμαϊκή.

