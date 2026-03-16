Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης U23 που διεξάγεται στην Σερβία κατέκτησε ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος στα 72κ. της ελληνορωμαϊκής!

Πιστός στα ραντεβού του με τις... διακρίσεις ο Έλληνας πρωταθλητής στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο νίκησε με μεγάλη άνεση τον Αρμένιο Χατσατριάν και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών.

Ο Κολιτσόπουλος έδειξε από τα προκριματικά ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και στην κυριολεξία έχασε την πρόκριση για τον τελικό για μία στιγμή.

Στον μικρό τελικό, όμως, έδειξε ότι είναι... αποφασισμένος για το μετάλλιο. Δεν άφησε σε κανένα σημείο τον Αρμένιο να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει τη νίκη και έφτασε έως την επικράτηση με άνεση.

Το τέλος του χρόνου βρήκε την ελληνική αποστολή να πανηγυρίζει για το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού αθλητισμού.