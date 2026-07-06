Για το χάλκινο μετάλλιο οι Καπανταής και Παπαγεωργίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης Κ20

O Μάριος Καπανταής και ο Βασίλης Παπαγεωργίου θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία τους στην ελληνορωμαϊκή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 στα Σκόπια.

Στα Σκόπια ξεκίνησε τη Δευτέρα (6/7) το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης Κ20 με την κατηγορία της ελληνορωμαϊκής και δύο μέλη της εθνικής ομάδας, o Βασίλης Παπαγεωργίου και ο Μάριος Καπανταής έφθασαν μέχρι τα ημιτελικά της κατηγορίας τους και την Τρίτη (7/7) θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Βασίλης Παπαγεωργίου αγωνίστηκε στα 55κ., στον 1ο γύρο νίκησε τον Βούλγαρο, Στάνισλαβ Ιβάνοφ με 3-0, στα προημιτελικά τον Ουκρανό, Μπόχνταν Ριζνιτσένκο με 5-3, όμως στα ημιτελικά ηττήθηκε με τεχνική υπεροχή από τον Αζέρο, Εμίν Γιαβάντκι κι έτσι θα συνεχίσει για το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Μάριος Καπανταής στα 66κ., στα προημιτελικά απέκλεισε τον Ούγγρο, Λεβέντε Φίγκε, σε ένα παιχνίδι με ανατροπές, με τους αθλητές να έχουν από επτά πόντους και στα προημιτελικά επικράτησε επί του Σέρβου, Αντρέι Βελισαβλίεφ με 7-5. Στον ημιτελικό ο 18χρονος Έλληνας παλαιστής ηττήθηκε από τον Αρμένιο, Άλεκς Μαργκαριάν με 10-5, με το χάλκινο μετάλλιο να είναι ο επόμενος στόχος του.

Στις άλλες ελληνικές συμμετοχές στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Αδαμάντιος Παπαδάτος (77κ.) ηττήθηκε στον 1ο γύρο από τον Γερμανό, Ράφαελ Τίτζε με 13-3 και ο Ελευθέριος Παππάς από τον Ρώσο, Μιχαήλ Σκαρίν με 10-1.

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας

Ελληνορωμαϊκή

Βασίλειος Ραφαήλ Παπαγεωργίου (55κ.)

Βασίλειος Τσαρουχάς (60κ.)

Μάριος Καπανταής (63κ.)

Σέργιος Μπουλουτίδης (67κ.)

Αρίωνας Κολιτσόπουλος (72κ.)

Αδαμάντιος Παπαδάτος (77κ.)

Βασίλειος Σεμερτζίδης (82κ.)

Ελευθέριος Παππάς (87κ.)

Δημήτριος Παππάς (97κ.)

Ελευθέρα

Παύλος Ντιαντιαδής (65κ.)

Άικ Καζαριάν (70κ.)

Βασίλειος Κεσιδίης (74κ.)

Στέφανος Βαβίλης (79κ.)

Αθανάσιος Αβραμίδης (92κ.)

Νικόλαος Καραβάνος (125κ.)

Γυναικεία