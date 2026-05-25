Πάλη: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Χαράλαμπος Τοπάλοβ
O Χαράλαμπος Τοπάλοβ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62κ. της ελευθέρας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές υπερηφάνειας στην ελληνική αποστολή.
Σε έναν συναρπαστικό τελικό, ο Τοπάλοβ επικράτησε με 9-7 του Γεωργιανού αντιπάλου του, Γκασασεσβιλι, χάρη σε εκπληκτικό πείσμα, στρατηγική και αφοσίωση. Η νίκη του ήρθε μετά από σκληρή μάχη στον αγωνιστικό χώρο, αποδεικνύοντας την ανώτερη ψυχική και σωματική του ετοιμότητα.
Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση, καθώς είχαν προηγηθεί το ασημένιο του Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου και το χάλκινο της Έλλης Μπρούσα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.