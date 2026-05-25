Με τον ιδανικότερο τρόπο ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης U15 που διεξήχθη στην Βουλγαρία.

O Χαράλαμπος Τοπάλοβ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62κ. της ελευθέρας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές υπερηφάνειας στην ελληνική αποστολή.

Σε έναν συναρπαστικό τελικό, ο Τοπάλοβ επικράτησε με 9-7 του Γεωργιανού αντιπάλου του, Γκασασεσβιλι, χάρη σε εκπληκτικό πείσμα, στρατηγική και αφοσίωση. Η νίκη του ήρθε μετά από σκληρή μάχη στον αγωνιστικό χώρο, αποδεικνύοντας την ανώτερη ψυχική και σωματική του ετοιμότητα.

Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση, καθώς είχαν προηγηθεί το ασημένιο του Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου και το χάλκινο της Έλλης Μπρούσα.