Η Μαρία Πρεβολαράκη πέρασε στον τελικό των 53κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Τιράνων και πάει για το back to back στα χρυσά μετάλλια, παράλληλα «κλείδωσε» το 10ο μετάλλιο της καριέρας της στη διοργάνωση.

Η Μαρία Πρεβολαράκη συνεχίζει να γράφει ιστορία για την ελληνική πάλη, η 34χρονη ξεπερνώντας και το εμπόδιο της Ροξάνα Μάτρα Ζάσινα από την Πολωνία (Νο.8), προκρίθηκε στον τελικό των 53κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Τιράνων και την Παρασκευή (24/4, 19:00) θα έχει την ευκαιρία να επαναλάβει τον προ 12 μηνών θρίαμβό της στην Μπρατισλάβα.

Η Πρεβολαράκη χρειάστηκε μια μεγάλη επιστροφή στον ημιτελικό, προκειμένου να πάρει την πρόκριση για 6η συνολικά φορά στην καριέρα της σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αρχικά μείωσε και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος και παίρνοντας ακόμα δύο πόντους, τους τελευταίους στον αγώνα, ισοφαρίζοντας στο τελικό 6-6, πήρε την πρόκριση στον τελικό!

Η αντίπαλός της στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο θα είναι η 20χρονη Ουκρανή, Μαρία Γιεφρέμοβα, η οποία νίκησε με 9-3 τη Λευκορωσίδα, Βανέσα Καλαντζίσκαγια, που ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024.

«Κλείδωσε» το 10ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η Μαρία Πρεβολαράκη με την πρόκριση στον τελικό, εξασφάλισε το 10ο μετάλλιο της καριέρας της σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.Απομένει να μάθουμε αν θα είναι το 2ο χρυσό ή το 5ο ασημένιο.

Τα μετάλλια της Πρεβολαράκη

Χρυσό

53κ. Μπρατισλάβα 2025

Αργυρά

55κ. Τυφλίδα 2013

53κ. Βάνταα (Φινλανδία) 2014

53μ. Βαροσβία 2021

53κ. Βουδαπέστη 2022

Χάλκινα