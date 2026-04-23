Μαρία Πρεβολαράκη: Στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα Τίρανα

Δημήτρης Ντζάνης
Η Μαρία Πρεβολαράκη νίκησε τη Γερμανίδα, Ανίκα Βέντλε και προκρίθηκε στα ημιτελικά των 53κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Τιράνων, όπου αγωνίζεται για να επαναλάβει τον αυριανό της θρίαμβο στην Μπρατισλάβα.

Εντυπωσιακή αρχή πραγματοποίησε η Μαρία Πρεβολαράκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης στα Τίρανα και στην προσπάθειά της να υπαρεσπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πριν από 12 μήνες στην Μπρατσισλάβα.

Η 34χρονη Ελληνίδα στον προημιτελικό των 53κ. νίκησε τη Γερμανίδα, Ανίκα Βέντλε με 10-0 και πέρασε στα ημιτελικά. Το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) μετά τις 17:45 η Πρεβαλαράκη, που βρίσκεται στο Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει την 37χρονη Ροκσάνα Μάτρα Ζάσινα από την Πολωνία (Νο.8), για μια θέση στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει την Παρασκευή (24/4, 19:00).

Η Ζάσινα στο δικό της προημιτελικό νίκησε τη Ρουμάνα, Μπεατρίς Ιονέλα Φέρεντ με 8-5. Η αντίπαλος της Πρεβολαράκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι κι ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 51κ. το 2013 στην Τιφλίδα.

Σε εκείνη τη διοργάνωση άρχισε και για τη Μαρία Πρεβολαράκη η συλλογή μεταλλίων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (2η στα 53κ.), μετρώντας μέχρι τώρα εννέα μετάλλια (ένα χρυσό, τέσσερα ασημένια και τέσσερα χάλκινα).

 

Στον άλλο ημιτελικό η Λευκορωσίδα, Βανέσα Καλαντζίσκαγια (πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024), θα αντιμετωπίσει την 20χρονη Ουκρανή, Μαρία Γιεφρέμοβα.

@Photo credits: INTIME
     

