Από μια ταβέρνα στην Τούμπα μέχρι το «Ντα Λουζ» του 2004, το «Σήκωσε το» γεννήθηκε από ΠΑΟΚτσήδες πριν τον τελικό του 2003 και έγινε το πιο αναγνωρίσιμο σύνθημα των κατακτήσεων. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Πίσω από μεγάλες αθλητικές στιγμές κρύβονται μικρές ιστορίες, που τις ομορφαίνουν, τις «ντύνουν» και τις κάνουν αξέχαστες στο πέρασμα των χρόνων.

Κάπως έτσι φτιάχτηκε και η ιστορία που συνοδεύει, εδώ και είκοσι τρία χρόνια, την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΠΑΟΚ το 2003. Ένας τελικός που δεν έμεινε μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για κάτι που γεννήθηκε λίγες ώρες πριν από τη σέντρα.

Στις 17 Μαΐου του 2003, ο Δικέφαλος κατακτούσε το τέταρτο Κύπελλο της ιστορίας του απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του. Σήμερα έχει φτάσει τα οκτώ και πηγαίνει για το ένατο, όμως εκείνη η βραδιά έχει τη δική της ξεχωριστή θέση. Ο τελικός κρίθηκε από το γκολ του Γιώργου Γεωργιάδη στο 25’, μετά από σέντρα «πάρε-βάλε» του Δημήτρη Μάρκου. Ο «ΓουΧου» απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Λαμπάκη, βάζοντας φωτιά στην Τούμπα.

Λίγες ώρες πριν, όμως, σε μια ταβέρνα της περιοχής, είχε ήδη γραφτεί ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας. Εκεί «γεννήθηκε» το «Σήκωσε το», ένα σύνθημα που μέσα σε ελάχιστο χρόνο πέρασε από στόμα σε στόμα και κατέληξε να ακούγεται ασταμάτητα, μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Η ιστορία του «Σήκωσε το, το γ@@μένο, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω…» είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ένα αυθεντικό, ΠΑΟΚτσήδικο σύνθημα, που στην πρώτη του εκδοχή προκάλεσε αντιδράσεις, ξένισε, ακόμη και σόκαρε. Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να φανταστεί τη συνέχεια.

Έναν χρόνο μετά, η εικόνα από το «Ντα Λουζ» το μετέτρεψε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Οι Έλληνες διεθνείς, αγκαλιασμένοι στο βάθρο, το τραγουδούσαν περιμένοντας τον Θόδωρο Ζαγοράκη να σηκώσει το τρόπαιο του Euro 2004. Από εκείνη τη στιγμή, το σύνθημα ξέφυγε από τα όρια μιας κερκίδας.

Στην Τούμπα, εκείνο το απόγευμα του Μαΐου, όλα έδειχναν προς μία κατεύθυνση. Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν γεμίσει τα στέκια γύρω από το γήπεδο ώρες πριν από τη σέντρα. Ο τελικός είχε προγραμματιστεί από την αρχή της σεζόν να διεξαχθεί στην έδρα του Δικεφάλου και η συγκυρία τον έφερε απέναντι στον Άρη. Το κλίμα δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας.

Το «Σήκωσε το» ήταν κάτι παραπάνω από σύνθημα. Ήταν η έκφραση της πίστης, της ανυπομονησίας και της ανάγκης για δικαίωση. Είχαν προηγηθεί τίτλοι, αλλά η επιθυμία για μια τέτοια νίκη, σε έναν τέτοιο τελικό, είχε διαφορετικό βάρος. Οι περισσότεροι από όσους το φώναζαν δεν είχαν ζήσει τον τελικό του 1970, αλλά γνώριζαν πολύ καλά τι σήμαινε.

Η ιδέα γεννήθηκε σε μια ταβέρνα, το «Χωριό», επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, απέναντι από τη Θύρα 4. Ο Χρήστος Παπανικολάου ήταν αυτός που το έφερε στο μυαλό του, σε μια στιγμή που το κλίμα ήδη «έβραζε». Μέσα σε λίγα λεπτά, το σύνθημα είχε πάρει μορφή.

Από εκεί, πέρασε στην Τούμπα. Ακούστηκε ώρες πριν από τη σέντρα, δυνάμωσε με την έναρξη του αγώνα, κορυφώθηκε μετά το γκολ και συνόδευσε την απονομή και τους πανηγυρισμούς. Ήταν παντού.

Αρχικά, αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη. Οι τηλεοπτικές εκπομπές της εποχής το σχολίασαν αρνητικά, δεν ήξεραν πώς να το διαχειριστούν. Δεν μπορούσαν να προβλέψουν ότι σε λίγους μήνες θα είχε γίνει κομμάτι μιας από τις μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού.

Από εκείνο το απόγευμα της 17ης Μαΐου, το «Σήκωσε το» έμεινε. Έγινε σύνθημα κάθε τελικού, κάθε απονομής, κάθε κατάκτησης. Και μαζί του έμεινε και η ιστορία μιας μέρας που ξεκίνησε από μια ταβέρνα και κατέληξε να γράψει τη δική της θέση στη μνήμη.