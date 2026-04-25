Ο Στέφανος Τζίμας ταξίδεψε από το Μπράιτον στον Βόλο για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου αγωνίζεται ο αγαπημένος του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Εκτός από τις χιλιάδες των «πιστών» που θα έχει μαζί του ο ΠΑΟΚ στον αποψινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΟΦΗ (20:30-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta) στο «Πανθεσσαλικό», στο πλευρό του θα βρεθεί κι ένα από τα δικά του παιδιά, που το καλοκαίρι άνοιξε τα... φτερά του για την Premier League.

Ο Στέφανος Τζίμας εθεάθη σε καφετέρια του Βόλου φορώντας την επετειακή φανέλα του «δικεφάλου του βορρά». Ο Έλληνας επιθετικός, που αποχώρησε το καλοκαίρι από τους «ασπρόμαυρους» και πουλήθηκε στην Μπράιτον μέσω της Νυρεμβέργης έφτασε σήμερα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας από το Μπράιτον προκειμένου να παρακολουθήσει το σημαντικό αυτό παιχνίδι της ομάδας της καρδιάς του.

Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στη διαδικασία της αποθεραπείας από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο κι έτσι δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει το ταξίδι-αστραπή για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε έκπληξη τόσο για όσους τον συνάντησαν στον Βόλο όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του που είχαν ήδη μεταβή στην Πορταριά του Πηλίου και δεν γνώριζαν την άφιξή του.

Φυσικά, δεν παραλείψαμε να βγάλουμε και την απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία μετά τη συνάντησή μας.